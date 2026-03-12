Goal.com
تيري هنري حصريًا: كيليان مبابي كان يقدم الكافيار للناس طوال الوقت - والآن يتم تدميره

دافع تييري هنري عن مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، مؤكداً أن زميله الفرنسي تعرض لانتقادات غير عادلة خلال مسيرته بسبب التوقعات العالية منه. صعد مبابي إلى النجومية مع نادي موناكو قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة قيمتها مئات الملايين من اليورو ويفوز بكأس العالم مع فرنسا كلاعب أساسي وهو لا يزال في سن المراهقة. حتى الآن، سجل مبابي 365 هدفًا في 460 مباراة مع ناديه، كما سجل 55 هدفًا في 94 مباراة مع منتخب فرنسا، ليحتل المرتبة الثانية بعد أوليفييه جيرو في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب الفرنسي. على الرغم من هذه الإنجازات العديدة، لم يفز مبابي أبدًا بدوري أبطال أوروبا كلاعب، وعلى الرغم من ترشيحه للفوز بالعديد من جوائز الكرة الذهبية في عصر ما بعد احتكار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلا أنه لم يفز بعد بالكرة الذهبية.

  • هنري يدافع عن مسيرة مبابي

    في حوار حصري مع GOAL، بالتعاون مع Lay's، قال هنري إن مبابي تعرض لعدم إنصاف طوال معظم مسيرته بسبب المعايير العالية التي وضعها الناس له عندما كان صغيراً.

    قال هنري: "بالنسبة لي، أنا لا أفكر حتى في جائزة الكرة الذهبية، فهي تأتي مع ما تفعله. أنا أفكر فقط في أن هذا الشاب بدأ مع... لقد لعب في كأسين عالميين فقط ووصل إلى نهائيين. سجل في كأسين، فاز في أحدهما وخسر الآخر. لا يستطيع الكثير من الناس أن يقولوا ذلك. لم يفعل ذلك الكثير من الناس.

    "لكن لسوء حظ كيليان، تجد نفسك في موقف عندما تقدم الكافيار للناس طوال الوقت، وفي يوم واحد فقط من السنة لا تفعل ذلك، يا فتى، سوف يتم قتلك. هذا جنون، لكن هذا هو الحال. هذا هو المستوى الذي وصل إليه.

    "أحيانًا يتم الحكم عليه بناءً على ما لا يفعله أو ما لم يفعله بعد. والناس يتجاهلون ما فعله، وأنا أقول: "حسنًا، أفهم ذلك، أنا لا أقول إنه لا يستحق العقاب، لكن هل يمكننا أن نكون عادلين أحيانًا؟" هناك الكثير من التوقعات على هذا الشاب منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وقد حققها دائمًا تقريبًا. بالنظر إلى سلوكه وإلى الإحصائيات، وإلى الجوائز، وإلى الأرقام، فهي ليست سيئة.

    "لكن، كما قلت، إذا لم تحضر الكافيار لمضيفك في أحد الأيام، فسوف يشتكون. هذا هو الحال، وبصفته لاعباً، أعتقد أنه يجب عليه أن يتقبل ذلك. هذا يدل على أنك لاعب متميز، لأنه إذا لم تكن كذلك، لما كانوا يتحدثون عنك. لكن كل ما أعرفه هو أن هذا الرجل لعب في كأسين عالميين فقط، ووصل إلى نهائيين. أعني، إذا وصل إلى النهائي الثالث، فلن يكون ذلك مجرد تاريخ فرنسا هنا، بل ستكون هذه قصة تاريخ كأس العالم".

    آمال مبابي في كأس العالم مع فرنسا

    يتمتع مبابي بفرصة معادلة رقم كافو القياسي في المشاركة في ثلاث نهائيات لكأس العالم، لكن المنتخب الفرنسي الذي يلعب معه الآن يختلف كثيرًا عن المنتخب الذي فاز به بالبطولة في 2018. يعتقد هنري أن قوة المنتخب الفرنسي ستساعده، لكنه لم يذكر من سيختار كلاعبين أساسيين.

    ورداً على سؤال حول من يود أن يرى يلعب، قال: "حسناً، هذا سيكون من اختصاص ديدييه ديشامب، بكل إنصاف! نحن محظوظون في فرنسا لأن لدينا الكثير من الخيارات، ولكن ليس فقط في الهجوم. إذا فكرت في خط الوسط، أو في الدفاع، أو حراس المرمى، أو أي شيء آخر، فسنجد أننا محظوظون في هذا الصدد.

    "لا أعرف كيف سنلعب. سيتحدث الناس عن مبابي. لديك لاعب مثل [هوغو] إيكيتيكي الآن الذي يضع اسمه على الخريطة. قبل ستة أشهر، لم يكن أحد ليقول إن إيكيتيكي قد يذهب أو سيذهب إلى كأس العالم. هذا الأمر متروك لديشامب. والآن يقول الناس مرة أخرى: "يا إلهي، فرنسا". لذا، كما قلت، لا أحب الخوض في تفاصيل من يجب أن يذهب ومن لا يجب أن يذهب أو ما الذي سيحدث.

    أعلم أن لدينا [خيارات]، لا يمكنك التستر وراء ذلك. لدينا خيارات. لدينا فريق جيد، لكن الفريق لا يمكن أن يضم سوى عدد معين من اللاعبين. سيكون عليك ترك بعض اللاعبين الجيدين وراءك. هذه هي جودة فرنسا. كل ما أريده، سأكون صادقًا معك، هو أن نقدم أداءً جيدًا ونتمكن من لعب نهائي آخر ونضمن فوزنا به. لكن هذا أمل، هذا أمنية. أريد ذلك لزملائي السابقين ولبلدي. هذا أمر مؤكد".

  • هل يمكن لإنجلترا أن تنهي 60 عامًا من الألم؟

    يعتقد هنري أن فرنسا ستواجه منافسة شديدة إذا أرادت أن تصبح بطلة العالم للمرة الثالثة، حيث تعد إنجلترا بقيادة توماس توخيل من بين المتنافسين على اللقب في أمريكا الشمالية. وقد أطاحت فرنسا بقيادة مبابي بإنجلترا في ربع النهائي في طريقها إلى نهائي 2022.

    "انظر، لا يمكنك أن تكون واثقًا جدًا. الشيء الوحيد الذي يمنحك بعض الإيجابية هو أننا وصلنا إلى النهائيين الأخيرين. وإذا ذهبت أبعد من ذلك، في آخر سبع بطولات كأس العالم، وصلنا إلى أربعة نهائيات"، تابع هنري. "لذا، نعم، ولكن كيف لا تفكر في إنجلترا الآن؟ كيف لا تفكر في الأشخاص الذين دائمًا ما يضعون ألمانيا جانبًا، أو يعتقدون أن البرازيل قد تعود، كما تعلم؟ أعني، إيطاليا لا تزال بحاجة إلى التأهل، لكن كيف لا تفكر في ذلك؟ البرتغال أو الأرجنتين كبطلتين للعالم، أتعلم؟ لذا، أنا فرنسي، وسأظل دائمًا آمل أن نحظى بكأس عالم جيدة، لكن الأمر سيكون صعبًا. إنه دائمًا صعب. من الصعب جدًا التنبؤ.

    "منذ أن تولى توخيل تدريب الفريق، يبدو أن هاري كين مختلف عما رأيناه في يورو 2020. ربما كان قد خاض الكثير من المباريات في يورو 2020. لقد مررت بذلك، وأقول دائمًا للناس إنك لا تستعد للبطولات، بل تلعبها. لأن بعض هؤلاء اللاعبين يصلون أحيانًا إلى حد الإرهاق بسبب الموسم الطويل الذي خاضوه.

    "لكن انظر، عليك أن تمنح هذا الفريق، وكذلك [غاريث] ساوثغيت، الكثير من التقدير لما قام ببنائه، لأنه لم يعد المدرب. نعلم جميعًا أن توخيل هو المدرب، وأنا معجب كبير بتوخيل، لكنني أقول فقط إن الفريق خاض نهائيين، ونصف نهائي من قبل، وربع نهائي ضد فرنسا. أنت هناك أو قريب من هناك، لذا عليك الآن أن تجد طريقة لتجاوز تلك الخطوة، وهي خطوة، كما تعلم، في إنجلترا، ينتظر الناس منذ عام 1966 أن يتجاوزها الكثير من اللاعبين والفرق. إنها ليست خطوة سهلة. إذا نظرت إلى تاريخ الفرق التي لم تفز باللقب، واللاعبين العظماء الذين لم يفوزوا به، فستجد أن الأمر لا يحدث بهذه السهولة. إذا نظرت إلى الفرق التي فازت باللقب، فستجد أنه لا يوجد الكثير من الفرق التي فازت به. إذا نظرت إلى الأسماء، فستجد في أغلب الأحيان أنها نفس الأسماء. أضافت إسبانيا اسمها مؤخرًا إلى قائمة الفائزين، ولكن إذا قمت بحذف أسماء الفرق الفائزة باللقب، فغالبًا ما ستعود إلى نفس الأسماء، لذا فأنت تعلم أن الأمر ليس سهلاً.

    "أنا أعيش في لندن، أعيش في إنجلترا. كنت مع بوكايو [ساكا] قبل أيام، ويجب أن أقول إنني أتمنى له كل التوفيق، بالطبع ليس ضد فرنسا لأن هذا أمر بديهي، هذا هو المعتاد بالطبع. لكنني أعتقد أن هذا الفريق قريب جدًا من تحقيق ذلك.

    "لكن هناك البرتغال والعديد من الفرق الأخرى. إذا فهمت ما أعنيه. أحيانًا، عندما تكون هناك، وتخوض كأس العالم وتفوز به، تحتاج إلى القليل من الحظ. تحتاج إلى أن يكون الجميع في حالة بدنية جيدة. تحتاج إلى ألا تفقد لاعبين على طول الطريق. تحتاج إلى بعض الوقت، إلى لاعب يصل أمامك ويفوت فرصة سهلة. هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا التحدث عنها والتي يجب أن تتوافر لتتمكن من الفوز. لذا، كما قلت، هذا كل ما يمكنني أن أتمنى لبعض اللاعبين، لأنه سيكون رائعًا لكم، لكنني أفكر في نفس الشيء بالنسبة لبلدي، لكنني أعتقد أن لديهم القدرة على الفوز. من الواضح أنهم من بين المرشحين لسبب ما، وإذا نظرت إلى سجل إنجلترا مؤخرًا في البطولات، فستجدهم هناك أو في مكان قريب. الآن الأمر يتعلق بعبور الخط".

  • Thierry Henry Lay'sLay's

    هنري، "مشجع المباراة" من Lay's ومجموعة دردشة خاصة على WhatsApp

    تحدث هنري إلى GOAL بالتعاون مع Lay's، متطلعًا إلى كأس العالم. بعد مشاركته سابقًا في حملات Lay's أخرى، مثل مبادرة "No Lay's, No Game" الناجحة العام الماضي، يعود الفرنسي الغامض إلى جانب ليونيل ميسي وسير ديفيد بيكهام وأليكسيا بوتيلاس وستيف كاريل، مع فرصة للجمهور للانضمام إلى مجموعة الدردشة الحصرية على WhatsApp. كما كشفوا عن خطة "Fan of the Match" (مشجع المباراة)، حيث سيحظى 104 مشجعين محظوظين - واحد لكل مباراة في البطولة - بفرصة الحصول على دخول حصري إلى جانب الملعب، وتذاكر مباريات مميزة، وتكريم في الاستاد على الشاشة العملاقة في نهاية الشوط الأول، وكأس Lay's Fan of the Match الخاص بهم.

    قال هنري مبتسمًا: "نحن نقترب من المشجعين مرة أخرى. [في السنوات الماضية] كنا نذهب، أو أنا على الأقل، أطرق أبواب الناس، للذهاب إلى الملعب [لـ "No Lay's, No Game"]. لذا، هذا العام، مع مجموعة WhatsApp و"مشجع المباراة"، [يمكن للمشجعين] الحصول على كأس وتذاكر مميزة بعد المباراة. سيكون ذلك رائعًا. عندما كنت صغيرًا، كنت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لأكون في مثل هذه الموقف كجماهير. أعتقد أن هذا مجرد حلم، حقًا".

    إذن، ماذا يمكن أن نتوقع من هنري في محادثة WhatsApp هذه؟ "حسنًا، لا يمكنني إخباركم بكل شيء! لا يمكنني إفساد المفاجأة. بالتأكيد، سترونني أبتسم ابتسامة خبيثة، هذا أمر مؤكد"، اعترف.

    "الشيء [المهم] هو أن الوصول إلى ذلك، أعتقد أن هذا هو جمال الأمر. لا يمكنني الخوض في التفاصيل، لأنه إذا لم أفعل ذلك، فلن تكون مفاجأة للجميع هناك، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو الشعور بالتواصل الحقيقي مع الجميع، والقيام بتلك "المزاح". سترون أن الأمر سيكون مضحكًا مرة أخرى.

    "أنا [متحمس]، سأكون صادقًا معك. كما تعلم، هذه هي المرة الرابعة [مع Lay's]. وبعد المرة الأولى، عندما قيل لي أنني من المفترض أن أذهب إلى منازل الناس وأطرق الباب، كنت أشعر بالدهشة، حقًا؟ ثم، أتعلمون ماذا؟ كانت ردود أفعال الناس الذين فتحوا الباب رائعة، لم يعتقدوا أنني أنا، وحاولوا إخباري بقصص لإقناعي بالبقاء إذا لم يكن لديهم Lay's. مثل، جاء رجل مرة مع بطاطس وقال، "هل يمكنني طهي بعضها لك؟"، ماذا تقصد؟ لا Lay's، لا لعبة! لا يمكنني البقاء.

    "لكن رد فعلهم وتفاعلهم كان رائعًا. لأنني أستمر في القول في وقتي [كلاعب]، أن ذلك كان عندما انتقلت من قبل وصولي إلى أرسنال مع اللاعبين الذين كانوا يذهبون للشرب في الحانة مع المشجعين، إلى التوقف عن ذلك، لذا لم يكن لدى جيلي ذلك. إلى الآن، يتحدث اللاعبون مع المشجعين على Instagram، ويستجيبون مباشرة للمشجعين. لذا، تخطيت ذلك. لذلك، بالنسبة لي، كان من الجيد إضافة تلك الصلة الصغيرة، والذهاب إلى منازل الناس، وكما سترونني أتبادل بعض المزاح مع المشجعين، وهو أمر رائع".

    تمنح Lay's المشجعين إمكانية الوصول إلى مجموعة الدردشة الأسطورية على WhatsApp، حيث يخطط النجوم أليكسيا بوتيلاس وليونيل ميسي وديفيد بيكهام وستيف كاريل وتيري هنري لحفلة مشاهدة كأس العالم FIFA 2026™ Epic Watch Party. انقر هنا لمزيد من التفاصيل.

