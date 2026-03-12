Getty/GOAL
تيبو كورتوا يكشف أنه أرسل رسالة خاصة إلى أنتونين كينسكي بعد الأداء السيئ لحارس مرمى توتنهام في دوري أبطال أوروبا
كورتوا يتواصل مع كينسكي
كورتوا، الذي لعب دور البطولة مع أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى تشيلسي ثم ريال مدريد، تعاطف مع محنة الشاب. "أرسلت له رسالة على إنستغرام لأن الوضع صعب"، كشف لاعب ريال مدريد بعد فوز فريقه الساحق 3-0 على مانشستر سيتي. "في النهاية، لم يحدث لي ما حدث له، لكن بعد مباراة أياكس هنا على أرضنا، تعرضت أنا أيضًا لانتقادات شديدة. من الصعب عقليًا الاستمرار، فأنت بحاجة إلى دعم فريقك لتشعر بالراحة مرة أخرى في التدريبات وتلعب بشكل جيد".
مشاكل في الملعب في متروبوليتانو
وأشار اللاعب الدولي البلجيكي إلى أن عوامل خارجية ربما ساهمت في الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تأخر توتنهام 3-0 بعد 15 دقيقة من المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 5-2. وأشار كورتوا إلى حالة أرضية الملعب في مدريد باعتبارها السبب المحتمل للانزلاقات المتكررة التي عانت منها خط دفاع توتنهام طوال الشوط الأول.
وأضاف كورتوا: "في النهاية، أعتقد أن الملعب يسبب المزيد من المشاكل، ليس فقط لتوتنهام أو أتلتيكو، ولكن للعديد من الفرق التي لعبت هناك". كما شكك في قرار إيغور تودور باستبدال كينسكي في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن ذلك حرم اللاعب من فرصة التعويض. "ربما كان سيواصل اللعب ويقوم ببعض التصديات الرائعة، ولكنهم اتخذوا هذا القرار وهذا ما حدث".
تجمع نقابة حراس المرمى
كورتوا ليس الحارس الوحيد من النخبة الذي أعلن دعمه لكينسكي. فقد أبدى ديفيد دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، تضامنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدركاً مدى الشعور بالعزلة الذي يمكن أن ينتاب الحارس بعد مثل هذه الأخطاء. في الواقع، أعرب العديد من اللاعبين المخضرمين عن استيائهم من الطريقة التي عومل بها كينسكي على خط التماس من قبل مدربه بعد استبداله.
وكتب دي خيا على حسابه الرسمي على تويتر دفاعًا عن كينسكي قائلاً: "لا أحد لم يكن حارس مرمى من قبل يمكنه أن يفهم مدى صعوبة اللعب في هذا المركز. ارفع رأسك وستعود من جديد".
كينسكي يسعى للرحيل في الصيف وسط تراجع أداء توتنهام
مع احتمال كبير لعودة الحارس الأول غولييلمو فيكاريو في مباراة نهاية الأسبوع ضد ليفربول، تبدو آفاق كينسكي في توتنهام قاتمة. مع تراجع النادي إلى ما فوق منطقة الهبوط بعد ست هزائم متتالية، تشير تقارير صحيفة "ذا تيليغراف" إلى أن توتنهام سيوافق أخيرًا على رغبة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الانتقال على سبيل الإعارة خلال الصيف. وفي تعليقه على الهزيمة 5-2 عبر الإنترنت، كتب الحارس الشاب ببساطة: "شكرًا على رسائلكم. من الحلم إلى الكابوس ثم إلى الحلم مرة أخرى. إلى اللقاء".
