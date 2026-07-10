لعنة الكلاسيكو تطارد كورتوا أمام يامال: لا تسجل يا صاحب القبعات الست .. فإسبانيا تحتاج إلى عودة أمجاد جنوب إفريقيا!

من أجل كأس العالم، كل شيء يُزاح جانبًا، حتى وإن بقي أثره بجرح في الجبين، تيبو كورتوا ذاق الأمرّين أمام لامين يامال، استقبل منه هدفين في الكلاسيكو وخسر أمامه ثلاث نهائيات ولقب الليجا مرتين.

يامال الذي بات مثار حقد من البعض، حيث سجل مشاركته الدولية السادسة في كأس العالم، أي بات صاحب الـ18 عامًا (وسيتم الـ19 الإثنين)، صاحب القبعات الست في المونديال، وفق عرف الكرة العالمية بأن "القبعة" تعني المشاركة الدولية مع المنتخب، علمًا بأنه لم يسبق لأي لاعب أن حقق هذا الرقم في هذه السن.

يامال اعترف بأنه بات جاهزًا لمرحلة الحسم في المونديال، بعد بداية كان يعود فيها تدريجيًا من الإصابة، إلا أن التاريخ لن يذكر سوى أهدافه في البطولة، خاصة وأن نجم برشلونة لم يسجل إلا هدف وحيد - حتى الآن - في شباك المنتخب السعودي.

هل لامين يامال يعد "فقاعة"؟ الإجابة: بالطبع لا، فرغم أنه لم يسجل مجددًا، إلا أن ما حذر منه كورتوا قبل المباراة، قد تحقق؛ بسرعته ورشاقته، وقدرته على المراوغة والتمرير بين المدافعين، ولكن، إذا ما فشل لاعبو بلجيكا في إيقافه، فإنه يبقى كورتوا.

الحارس البلجيكي حرم لامين يامال من التسجيل أو الصناعة، وكأنه رهان شخصي على أنه لن يسمح لنجم برشلونة بهز شباكه، وكانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 61، حينما نجح يامال في توجيه قذيفة من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس كان لها بالمرصاد.

ولكن بعيدًا عن سير اللقاء، فكم هي مصادفة طريفة، أن يأتي تألق لامين يامال أمام أنظار نجم هوليوود براد بيت، الذي تواجد في المدرجات، والذي قال يامال إنه يتمتع بهالة أكبر منه (طالع التفاصيل).