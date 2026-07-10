لعنة الكلاسيكو تطارد كورتوا أمام يامال: لا تسجل يا صاحب القبعات الست .. فإسبانيا تحتاج إلى عودة أمجاد جنوب إفريقيا!

ما أشقّ عليك كلاعب أن تعترف بقوة خصمك، خاصة إن كنت بحجم الحارس العملاق تيبو كورتوا، وأن تصف لاعبًا تخطى نصف عمرك بقليل، مثل لامين يامال، بأنه "لاعب عظيم"، فهذه بالتأكيد ليست مجرد إشادة، بل تحذير من تلك "النحلة" الإسبانية القادرة على اللدغ في أي لحظة.
من الكلاسيكو إلى حلم كأس العالم، فوق أرض ميدان صوفي، كان حائط صد ريال مدريد، يواجه اختبارًا صعبًا أمام تلك الموهبة القادمة من برشلونة، لتهدد طموحه في الرهان على لقب المونديال، في مباراة الدور ربع النهائي، التي شهدت فوز منتخب إسبانيا على بلجيكا بنتيجة (2-1)، وتأهل الماتادور إلى دور الأربعة.
وتقدم فابيان رويز بهدف "لا روخا" في الدقيقة 30، فيما اقتنص تشارلز دي كيتيلاري، هدف التعادل للبلجيك، في الدقيقة 41، فيما وقّع "البديل" ميكيل ميرينو على الهدف الثاني للإسبان، في الدقيقة 88.
مواجهة بطعم الكلاسيكو، تستعرض فيها النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة كوتورا ويامال، في قمة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم..