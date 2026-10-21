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أحمد فرهود

ليست شعوذة وإنما تيبو كورتوا: عرفتم الآن سر انتصارات ريال مدريد الأوروبية.. وإلى بيريز "لن تتحمّل خسارة هذا الحارس"!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
تيبو كورتوا
ريال مدريد ضد لايبزيج
لايبزيج
دوري أبطال أوروبا

واحد من أفضل الحراس في عالم الساحرة المستديرة..

"هذا الفريق مشعوذ.. إنه يفوز بالسحر والحظ"!؛ كل هذه المقولات وغيرها نسمعها عن العملاق الإسباني ريال مدريد، عندما يخوض مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبالطبع، هذه المقولات تقال كنوع من "المزاح" أو "السخرية"؛ بسبب فوز ريال مدريد في كثير من مبارياته الأوروبية، دون أن يقدّم المستوى المأمول منه.

لكن إذا أردت عزيزي القارئ، أن تعرف ما هو حظ ريال مدريد أو السحر الذي يفوز به أوروبيًا؛ فنحن نستطيع أن نجيبك بالفعل، بأنه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

كورتوا، هو ذلك الحارس الذي يغيّر بتصدياته الساحرة وتألقه الكبير بين الخشبات الثلاث، نتائج المباريات بالكامل، حتى ولو كان فريقه في أسوأ حالاته؛ الأمر الذي سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

  • Thibaut Courtois 2026Getty

    شوط رائع.. تصديات "إعجازية" لتيبو كورتوا ضد لايبزيج!

    انظر عزيزي القارئ، إلى مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    "ماذا سنجد في هذه المباراة؟!"؛ الإجابة هي تصديات خرافية من البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    كورتوا في الشوط الأول وحده؛ قام بـ"تصديين إعجازيين"؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأول: إبعاد تسديدة قوية من البرازيلي رومولو كاردوسو، من داخل منطقة الـ18.

    * الثاني: التصدي لانفراد صريح من الفرنسي كريستوفر نكونكو، جناح فريق لايبزيج الأول لكرة القدم.

    التصديان من الحارس البلجيكي الرائع؛ جاءا عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0)، وسط أداء جيد للغاية من الفريق الألماني بالذات.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ضد لايبزيج.. عندما حافظ تيبو كورتوا على آمال الريال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا آخر، وهو: "ماذا حدث بعد تصديات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني؟!".

    الإجابة بسيطة للغاية أيضًا؛ وهي الحفاظ على نتيجة التعادل السلبي (0-0)، حتى نجح لاعبو فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم في تسجيل الهدف تلو الآخر.

    نعم.. ريال مدريد استغل تصديات كورتوا؛ ليرد بتسجيل 3 أهداف متتالية، ثم يضيف الرابع بعد إحراز لايبزيج هدفه الوحيد في المباراة، على النحو التالي:

    * الهدف الأول: البرتغالي برناردو سيلفا.

    * الهدف الثاني: التركي أردا جولر.

    * الهدف الثالث: الفرنسي كيليان مبابي.

    * الهدف الرابع: الإيفواري يان ديوماندي.

    ولولا تصديات كورتوا والنتيجة (0-0)؛ لتغيّرت مجريات المباراة تمامًا، خاصة أن لايبزيج كان هو الطرف الأفضل والأخطر وقتها.

  • thibaut-courtois(C)Getty images

    تيبو كورتوا.. مباراة لايبزيج ليست استثناءً أوروبيًا!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق عزيزي القارئ؛ فما قام به الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي لايبزيج الألماني، ليس المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك.

    والحقيقة؛ كورتوا دائمًا ما كان ينقذ ريال مدريد على مدار مسيرته بقميص هذا الفريق، وخاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ولنا في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027، أكبر دليل على ذلك؛ فرغم أن الحارس البلجيكي يستقبل هدفًا أو أكثر في كل مباراة، إلا أن تصدياته تساهم في تغيير النتيجة في النهاية.

    * الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد (2-1) إنتر الإيطالي.

    * الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا: روما الإيطالي (3-4) ريال مدريد.

    * الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد (4-1) لايبزيج.

    ونلاحظ أنه في المباريات الثلاث، اهتزت شباك الحارس البلجيكي؛ لكن لو تذكرنا مواجهة إنتر تحديدًا، سنجد أن الفريق الإيطالي كان الأفضل في فترات من اللقاء، ولولا تصديات كورتوا لكان ريال مدريد مهددًا بالخروج بنتيجة مختلفة.

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  • Thibaut COurtoisGetty Images

    ريال مدريد.. لا تستطيع تحمل خسارة تيبو كورتوا!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، يرتبط بعقدٍ مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك حتى 30 يونيو 2027، أي إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

    ويبلغ كورتوا من العمر 34 سنة؛ والجميع يعلم أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يتعامل بشكلٍ مختلف فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين كبار السن.

    نعم.. سياسة بيريز في ملف تجديد عقود اللاعبين كبار السن؛ تتمثّل في نقطتين جوهريتين، هما:

    * أولًا: التجديد موسمًا أو اثنين على الأكثر.

    * ثانيًا: وضع حد أقصى للراتب لا يمكن تجاوزه.

    والجميع يعلم أيضًا أن اسم كورتوا، ارتبط كثيرًا جدًا بالانتقال إلى الملاعب السعودية؛ بل تم الحديث عن رواتب ضخمة معروضة على الحارس البلجيكي، في أوقاتٍ سابقة.

    ولا نعلم ما إذا كانت هذه العروض لا تزال موجودة أم لا؛ إلا أن ما نحن متأكدون منه أن ريال مدريد ليس في حمل خسارة حارس بهذا الحجم، إذا أغراه أي نادٍ آخر.

    وأساسًا.. كورتوا صرّح في مقابلة إعلامية نُشرت يوم الأربعاء، بأنه يتوقع الانتهاء من ملف تجديد عقده مع ريال مدريد سريعًا؛ مؤكدًا أن الأمر لم يُحسم نهائيًا بعد، وأن وكيل أعماله ووالده بحاجة إلى الاجتماع بالنادي للاتفاق على التفاصيل الأخيرة.

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