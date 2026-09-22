تيباس ينتقد أساليب ريال مدريد مع التحكيم: كرة بيلينجهام ليست بطاقة حمراء.. وهاوسن استحق الطرد!

وامتد التوتر إلى ما هو أبعد من أرض الملعب ليصل إلى الفضاء الرقمي، حيث نشر أتلتيكو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها 'أوقفوا الإساءة للحكام الآن.' وعندما سُئل تيباس عن هذا التصريح العلني، كشف أنه لم يطّلع بعد على التغريدة المحددة، لكنه اغتنم الفرصة للتأكيد مجددًا على المعركة القانونية والأخلاقية المستمرة بين الليجا وقناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية. وكان الاتحاد قد أبلغ سابقًا عن النادي بسبب فقراته التلفزيونية التي تسلّط الضوء على الحكام قبل المباريات وبعدها، وهي ممارسة يرى تيباس أنها باتت تشكل مشكلة متزايدة على نزاهة المسابقة.

وقال: "التغريدة لم أطّلع عليها. لقد أبلغنا عن سلوك قناة ريال مدريد التلفزيونية منذ فترة، وبعد ما حدث بالأمس، يجب أن نواصل التمسك بالأخلاق. إنها طريقة غير عادلة وقاسية للضغط على الحكم."

وعندما سُئل عن كون الحكم قد أصبح الشخصية المحورية في النقاش الذي أعقب المباراة، اختار تيباس الابتعاد عن مزيد من الانتقادات الفردية، مكتفيًا بالقول: "الأبطال هم من يدلون بالتعليقات، ولذلك لن أبدي رأيي."