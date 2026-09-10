«هل تريد مني أن أكذب أم أقول الحقيقة؟» .. تياجو سيلفا يهاجم أنشيلوتي بسبب قائمة البرازيل

اندلع خلاف علني بين كارلو أنشيلوتي ومدافعه السابق تياجو سيلفا حول إعادة بناء منتخب البرازيل.

وكان الثنائي قد جمعتهما علاقة ناجحة في باريس سان جيرمان خلال موسم 2012-13، حيث وصف أنشيلوتي سيلفا بأنه "أفضل مدافع في العالم" على مدار 34 مباراة.

ومع ذلك، لم يمنع تاريخهما المشترك سيلفا من توجيه انتقادات لاذعة لقرار أنشيلوتي بإبعاد الأسماء الكبيرة عقب خروج البرازيل من دور الستة عشر في كأس العالم.

وجاء هذا الجدل بعدما أعلن أنشيلوتي عن قائمة مكونة من 26 لاعبًا تضم عشرة لاعبين ينشطون في الدوري المحلي، وذلك استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام أستراليا والهند.



