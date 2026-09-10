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«هل تريد مني أن أكذب أم أقول الحقيقة؟» .. تياجو سيلفا يهاجم أنشيلوتي بسبب قائمة البرازيل

البرازيل
تياجو سيلفا
كارلو أنشيلوتي

الثنائي عملا سويًا في بي إس جي ولكن الاختلاف يحضر الآن

أصبح الخلاف بين كارلو أنشيلوتي وتياجو سيلفا محور الحديث الرئيسي في كرة القدم البرازيلية بعد اشتباك علني حول اختيار التشكيلة.

ففي حين تساءل سيلفا عمّا إذا كان بالإمكان ببساطة الاستغناء عن الجميع، أكّد أنشيلوتي أنه لا ينظر إلى عامل السن عند بناء الفريق للمستقبل.

  • صدام بين حلفاء سابقين في باريس سان جيرمان حول مستقبل البرازيل

    اندلع خلاف علني بين كارلو أنشيلوتي ومدافعه السابق تياجو سيلفا حول إعادة بناء منتخب البرازيل.

    وكان الثنائي قد جمعتهما علاقة ناجحة في باريس سان جيرمان خلال موسم 2012-13، حيث وصف أنشيلوتي سيلفا بأنه "أفضل مدافع في العالم" على مدار 34 مباراة.

    ومع ذلك، لم يمنع تاريخهما المشترك سيلفا من توجيه انتقادات لاذعة لقرار أنشيلوتي بإبعاد الأسماء الكبيرة عقب خروج البرازيل من دور الستة عشر في كأس العالم.

    وجاء هذا الجدل بعدما أعلن أنشيلوتي عن قائمة مكونة من 26 لاعبًا تضم عشرة لاعبين ينشطون في الدوري المحلي، وذلك استعدادًا للمباراتين الوديتين أمام أستراليا والهند.


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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    يحذر سيلفا من عمليات التطهير السريعة على الطريقة الأوروبية

    وفي تصريحاته لإذاعة Radio Tupi، عقب فوز فلومينينسي على بلاتينسي في كوبا ليبرتادوريس، أكد سيلفا أن كرة القدم الدولية تتطلب انتقالاً أكثر تدرجاً بكثير. وشدّد صاحب الـ113 مباراة دولية، الذي استُبعد من قائمة كأس العالم الأخيرة رغم فترة إعارة قوية مع بورتو، على أن الخبرة تبقى أمراً حيوياً.

    وقال سيلفا: "هل تريد مني أن أكذب أم أقول الحقيقة؟ لا يمكنك استبعاد لاعبين في الحادية والثلاثين أو الثانية والثلاثين أو الثالثة والثلاثين من العمر. في المنتخب البرازيلي، يجب أن تُنجز الأمور خطوة بخطوة. لا يمكنك ببساطة التخلص من الجميع وجلب لاعبين جدد".

    وأضاف سيلفا: "إنه قادم من كرة القدم الأوروبية، حيث يكون إجراء التغييرات أسهل. الأمور لا تسير هكذا هنا. أنا لا أتفق مع ذلك، لكنه هو المسؤول".

  • أنشيلوتي يتجاهل الانتقادات ويكشف عن رؤيته

    ردَّ أنشيلوتي مباشرةً على تصريحات سيلفا خلال مؤتمره الصحفي في مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو. وتجاهل المدرب الإيطالي الانتقادات بعبارة بسيطة قال فيها «أنا لا أنظر»، قبل أن يوضح استراتيجيته للنافذة الدولية المقبلة.

    وشدَّد على أنه رغم أن المباريات الودية تخدم غرض تقييم العناصر الواعدة للمستقبل، فإن العمر البيولوجي لن يمنع أبدًا لاعبًا مخضرمًا مؤهلًا من المشاركة في البطولات الكبرى.

    وأوضح أنشيلوتي: «بالنسبة إلى الأهداف التي نسعى إليها في هذه المباريات الودية، فإنها قائمة متوازنة. أنا لا أنظر عمومًا إلى أعمار اللاعبين. في الوقت الحالي، الأولوية للاعبين الشباب. لكن إذا كان لاعب في الرابعة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين من عمره جاهزًا للعب في منافسة مهمة، فسيكون في صفوف المنتخب الوطني».


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  • imago-sport-1062854952.jpgBrazil Photo Press

    عشرة لاعبين مرشحون لخوض أول مباراة دولية يتصدرون عهداً جديداً للسيليساو

    وأكد أنشيلوتي تركيزه على العناصر الشابة عبر منح أول استدعاء لتشكيلة الكبار لعشرة لاعبين لم يمثلوا المنتخب من قبل تحت سن الثلاثين. ويتصدر حراس المرمى هوغو سوزا وبيدرو موريسكو وأوتافيو الموجة الجديدة إلى جانب المدافعين آرثر دياس وجايير وماورو جونيور وماتيوزينيو وفيتور رايس لاعب مانشستر سيتي.

    وفي خط الوسط، نال برينو بيدون وجابرييل بونتيمبو استدعاءهما الأول، لينضما إلى نجوم راسخين مثل فينيسيوس جونيور وإندريك وإستيفاو ورافينيا.

    وتلتقي البرازيل مع أستراليا في 25 و29 سبتمبر قبل مواجهة الهند في كولكاتا في 3 أكتوبر لتدشين حقبتها الجديدة.

المباريات الودية
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البرازيل