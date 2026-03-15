تؤكد الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يمكن التنبؤ به: ثلاثة من «كبار» أندية كرة القدم الإنجليزية يواجهون خطر الهبوط. الوضع في الترتيب

تاريخ حافل بالإنجازات وتقاليد تمتد لأكثر من قرن، لكن في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الذي يشهد تطوراً مستمراً، لا مجال للراحة. ويدرك ذلك جيداً كل من توتنهام ووست هام ونوتنغهام فورست، وهي ثلاثة فرق اعتادت على مستويات أعلى بكثير، ولا سيما توتنهام، والتي ستضطر، بدلاً من ذلك، في الجولات الثماني الأخيرة من الدوري إلى القتال حتى النهاية لتجنب الهبوط وإفساد سجل إنجازاتها.

لا يزال توتنهام يعيش الوضع الأكثر تعقيدًا، حيث لم يعد قادرًا على الفوز على الرغم من تغيير المدرب ووصول إيغور تودور. يتفوق توتنهام حاليًا بفارق نقطة واحدة على منطقة الخطر التي يحتلها وست هام ونوتنغهام فورست، اللذان توقفا عند 29 نقطة. أمامهم، يقع فريق ليدز الصاعد حديثاً برصيد 32 نقطة. ويظهر ولفرهامبتون بعض الفخر بعد حصد 8 نقاط في آخر 5 مباريات، لكنه محكوم عليه بالانتظار حتى تتأكد حسابات الهبوط. كما يبتعد فريق بيرنلي عن الثلاثي المعرض للخطر، حيث يتوقف رصيده عند 20 نقطة مع بقاء 8 مباريات على نهاية الموسم.

على الورق، يبدو أن نوتنغهام فورست لديه أسوأ جدول مباريات، حيث لا يزال عليه مواجهة أستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى المواجهة المباشرة الأسبوع المقبل بين توتنهام ونوتنغهام فورست.