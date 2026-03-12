قلة الأهداف وأزمة دور المهاجمين؟ لوكا توني، المهاجم التاريخي السابق لفيورنتينا وباليرمو وبايرن ميونيخ وبطل العالم مع المنتخب الإيطالي عام 2006، شرح مع جيامباولو باتزيني في بودكاست AuraSport الدافع وراء هذه الصعوبات. خيار تكتيكي محدد، لا يكافئ المهاجمين في رأيه، ويجب على المهاجمين أنفسهم محاولة تغييره.
توني: "كل هؤلاء المهاجمين يتجولون ولا يذهبون إلى منطقة الجزاء... فأين يسجلون الأهداف؟ يذهبون ليرسلوا تمريرات عرضية إلى اللاعبين الخارجيين"
"ولكن أين يتم تسجيل الأهداف؟"
توني، الذي كان مستاءً للغاية، سلط الضوء على مشكلة كبيرة في كرة القدم اليوم: "كل هؤلاء المهاجمين يتجولون ولا يذهبون إلى منطقة الجزاء... ولكن، عفواً، أين يتم تسجيل الأهداف؟"
بيانات بازيني
يدعم باتزيني انتقاده ببيانات واضحة عن الدوري الإيطالي الحالي 2025/2026:
"هناك لاعب واحد فقط سجل رقماً مزدوجاً في 28 جولة (لاوتارو مارتينيز، محرر)، لكن يا شباب، هذا أمر صعب. مع 4 ركلات جزاء، يمكن لمهاجم أن يسجلها في موسم واحد، ألا يمكنك تسجيل 6 أهداف في 28 مباراة لتصل إلى رقم مزدوج؟"
توني: "لا يذهبون إلى المنطقة. يذهبون ليرفعوا الكرة"
توني يرد: "لكنني أخبرتك بالسبب. إنهم لا يذهبون إلى المنطقة! إنهم يتجولون. لكن إذا كان لديك مهاجم وسط، فهل من الطبيعي أن يذهب ليرسل تمريرات عرضية إلى الجناح هناك؟ في رأيي، لا".
يجب أن يخبروا المدربين أنهم مخطئون
"ثم يمكن للمرء أن يقول: "نعم، لكنك لا تدرب في الدوري الإيطالي"، لكنني إذا كنت مهاجمًا، فلن أقوم أبدًا بتمرير الكرة إلى مدافع. أي أنني سأقول للمدرب: "لقد أخطأنا قليلاً يا سيدي. أليس من الأفضل أن أبقى في منطقة الجزاء؟"