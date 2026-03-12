توني: "كل هؤلاء المهاجمين يتجولون ولا يذهبون إلى منطقة الجزاء... فأين يسجلون الأهداف؟ يذهبون ليرسلوا تمريرات عرضية إلى اللاعبين الخارجيين"

"ثم يمكن للمرء أن يقول: "نعم، لكنك لا تدرب في الدوري الإيطالي"، لكنني إذا كنت مهاجمًا، فلن أقوم أبدًا بتمرير الكرة إلى مدافع. أي أنني سأقول للمدرب: "لقد أخطأنا قليلاً يا سيدي. أليس من الأفضل أن أبقى في منطقة الجزاء؟"