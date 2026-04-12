Getty Images
ترجمه
توني كروس يعود! ريال مدريد يستعد لاستقبال لاعب الوسط الأسطوري في دور جديد «سيغير قواعد اللعبة»
فراغ يريد فلورنتينو بيريز سده
بعد مرور عامين على وداعه المؤثر، ترغب الإدارة العليا للنادي في أن يصبح كروس جزءًا من الهيكل الرياضي بدءًا من الموسم المقبل. ووفقًا لصحيفة «آس»، فقد تم اتخاذ القرار بالفعل في فالديبيباس، ويعتبر ريال مدريد وجوده أمرًا حيويًا للنمو المؤسسي والرياضي على حد سواء. لا تزال العلاقة بين كروس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز ممتازة، حيث يحافظان على الاحترام المتبادل الذي ميز فترة لعبه كلاعب كرة قدم. والرئيس نفسه هو الأكثر حرصاً على عودة كروس إلى ما سيظل دائماً موطنه.
- AFP
وداع أسطوري في القمة
لا تزال صورة كروس وهو يغادر ملعب سانتياغو برنابيو والدموع تملأ عينيه محفورة في أذهان مشجعي ريال مدريد. ومع ذلك، اكتمل سيناريو خروجه المثالي بعد ستة أيام، حيث فاز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا قبل أن يعلق حذاءه. اعتزل كرووس وفقاً لشروطه الخاصة، وبالأناقة التي لطالما أظهرها على أرض الملعب، دون إطالة أمد مسيرة كانت أسطورية بالفعل. وعلى الرغم من أن ألفارو أربيلوا والجهاز الفني الحالي يمتلكان تشكيلة شابة وموهوبة، فإن وجود كرووس يُعتبر المكمل المثالي لضمان الاستقرار طويل الأمد للمشروع الرياضي. وستوفر عودته لإدارة النادي رؤية كروية مميزة.
الأكاديمية وعلاقتها بمدريد
على الرغم من أنه لم يعد جزءًا من نظام ريال مدريد، إلا أن كروس لم يغادر العاصمة الإسبانية أبدًا. ومع استقرار عائلته التام في الحياة المدريدية، أطلق الألماني أكاديمية كرة قدم خاصة به في بواديلا ديل مونتي. وقد سمح له هذا المشروع بالبقاء على صلة وثيقة بكرة القدم للشباب، ومن المثير للاهتمام أنه أعاده إلى فالديبيباس في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة. خلال هذه الزيارات مع فرق أكاديميته لمواجهة فرق شباب ريال مدريد، أظهر كروس مرة أخرى حكمته كـ"مدرب معلم".
- AFP
احترام إجماعي في أوساط كرة القدم الإسبانية
تجاوزت كاريزما كروس واحترافيته حدود مدريد. مؤخراً، سافر الألماني إلى فياريال، حيث استقبله بحرارة جميع المدربين والمديرين في نادي كاستيلون، الذي يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الإسباني. وتعد المكانة الدولية سبباً آخر وراء رغبة مدريد في إنهاء إجراءات عودته في أقرب وقت ممكن. وسواء كان ذلك في دور أقرب إلى الملعب أو في الإدارة الرياضية، فإن عودة الأسطورة الألمانية تتشكل لتكون الخطوة الاستراتيجية الرئيسية للنادي للموسم 2026-27.