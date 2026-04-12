توني كروس يعود! ريال مدريد يستعد لاستقبال لاعب الوسط الأسطوري في دور جديد «سيغير قواعد اللعبة»

بعد مرور عامين على وداعه المؤثر، ترغب الإدارة العليا للنادي في أن يصبح كروس جزءًا من الهيكل الرياضي بدءًا من الموسم المقبل. ووفقًا لصحيفة «آس»، فقد تم اتخاذ القرار بالفعل في فالديبيباس، ويعتبر ريال مدريد وجوده أمرًا حيويًا للنمو المؤسسي والرياضي على حد سواء. لا تزال العلاقة بين كروس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز ممتازة، حيث يحافظان على الاحترام المتبادل الذي ميز فترة لعبه كلاعب كرة قدم. والرئيس نفسه هو الأكثر حرصاً على عودة كروس إلى ما سيظل دائماً موطنه.