توني: "أزمة كرة القدم؟ إنتر ميلان خدعنا. هناك القليل من المديرين الذين يعرفون كيف يديرون كرة القدم. إيطاليا بحاجة إلى لاعبين مثل باجيو ومالديني"

لوكا توني، المهاجم السابق لفيورنتينا وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى كونه بطل العالم مع إيطاليا في عام 2006، أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة La Repubblica تحدث فيها بشكل شامل عن الفترة السيئة التي يمر بها كرة القدم الإيطالية، وفي ضوء المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم القادمة التي ستقام في بيرغامو ضد أيرلندا الشمالية في الجولة الأولى يوم 26 مارس.

وفقًا للمهاجم السابق، فإن المشكلة، التي أبرزها الفشل في دوري أبطال أوروبا، هي مشكلة هيكلية - حيث خدعتنا نهائيات إنتر ميلان بأن كل شيء على ما يرام - تتعلق بتدريب المديرين الإيطاليين ومراكز تدريب اللاعبين الشباب لدينا، التي تحتاج إلى لاعبين سابقين من المستوى الرفيع مثل روبرتو باجيو وباولو مالديني.