زهيرة عادل

تونس | أرادوا الاختباء من العدو فوصوله لـ"السينما العالمية" .. نسور قرطاج في كأس العالم 2026 تحت أنظار لويس إنريكي وتخطي "التمثيل المشرف"

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد نسور قرطاج خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب تونس!

 سلسلة "Star Wars" أو "حرب النجوم"؛ واحدة من أشهر الأفلام العالمية، التي حصلت أجزاء منها على جوائز "الأوسكار" .. إن كنت من محبي الأفلام الأجنبية فحتمًا شاهدتها أو على الأقل سمعت عنها، لكن ربما ما لا تعرفه عنها أن أجزاء منها صُورت في تونس في سبعينيات القرن الماضي (الـ20).

أهلًا بك في عالم "مطماطة"..

من العاصمة التونسية، ستتجه إلى الجنوب الشرقي، تحديدًا لمسافة 450 كم، أي حوالي أربع ساعات و30 دقيقة بالسيارة .. بعدها ستشعر أنك انتقلت بألة زمنية إلى حقبة مختلفة تمامًا عن التي نعيشها.

في البداية، ستظن أنك تائه في صحراء مليئة بالتلال والهضاب الصخرية، لكن ما إن تأخذ جولة في المنطقة وكلما تعمقت أكثر داخل "مطماطة"، ستجد الكثير من "الحفر"؛ داخلها منازل، حينها ستكتشف عالم "الأمازيغ"، وأماكن تصوير أجزاء من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

قف على حافة إحدى الحفر، وانظر تحت أقدامك، سترى فناء واسع، ومنه تتفرع عدة غرف، هنا كان يعيش الأمازيغ؛ الذي هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا، الجزء المغاربي منها تحديدًا، بهدف حماية أنفسهم والاختباء وقت الحملات الاستعمارية.

ربما الوصف وحده لن يكفي لتخيل مدى الإبداع الذي أنشأه الأمازيغ قديمًا، لذا خذ جولة في منطقة "مطماطة" عبر هذا الفيديو، لتنتقل معه إلى عالم آخر..


أما عن سلسلة "حرب النجوم"، فهي تُصنف من الأفلام الخيالية، حيث أراد مخرجها جورج لوكاس التصوير في مكان صحراوي وكأنه من عالم آخر، حتى زار "مطماطة" واستقر على التصوير بها، حتى أطلق عليها في فيلمه "كوكب تاتوين" - استحوى الاسم من مدينة تطاوين" التونسية - حيث الموطن الأصلي لبطل السلسلة "لوك سكاي ووكر" ووالده "أناكين".

إن ذهبت إلى هناك يومًا، اسأل عن فندق "سيدي إدريس" أو ربما لن تحتاج لتسأل، فهو الأشهر هناك، وبه يمكنك أن تشاهد بعض ديكورات "حرب النجوم"، التي لا تزال موجودة بالفندق حتى يومنا هذا، كمزار سياحي، ويمكنه أن تقيم في غرفه أيضًا لبعض الليالي، ولحين أن يأتي هذا اليوم، خذ جولة بالفندق عبر هذا الفيديو..


الآن انتهت رحلتنا في "مطماطة"، لننتقل لرحلة مختلفة، لننتقل إلى العالم الذي تحبه عزيزي القارئ والذي أتى بك إلى هنا، حيث كرة القدم والتعرف عن قرب بالمنتخب التونسي، مع نبذة بسيطة في البداية عن أحد أشهر الشخصيات العسكرية في تاريخ البلد..


  • الدولة التونسية .. "حنبعل"

    أحد أشهر الأسماء في تونس، سواء لأشخاص أو أماكن، فمن هو حنبعل؟

    حنبعل بن حملقار؛ أحد أشهر الشخصيات العسكرية في التاريخ التونسي بين عامي 247 و182 قبل الميلاد، والذي حارب الرومان في الحرب البونيقية الثانية، بعدما خاض والده "حملقار" الحرب البونيقية الأولى.

    الحرب البونيقية الثانية اشتعلت بعدما قام حنبعل بفرض نفوذ قرطاج على جزء من جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية بما فيها ساجونتو؛ أحد المعسكرات الرومانية، وهو ما اعتبرته روما خرقًا لمعاهدة السلام التي وقعت عقب الحرب البونيقية الأولى.

    وقد نجح القائد القرطاجي في الانتصار على الرومان في عدة معاكر كتريبيا، بحيرة ترازامينو وكاناي، إذ كان يعبر بجيشه جبال الألب، لحصار الرومان في عقر دارهم، حتى نجح في القضاء على عشرات الآلاف منهم رغم أن الكتلة العددية كانت تصب في صالح روما.

    لكن صمود حنبعل لم يستمر كونه لم يحصل على الدعم الكافي من مجلس الشيوخ في قرطاج، حتى نقل الرومانيون الحرب إلى قلب تونس، تحديدًا منطقة زاما، وهنا كانت الهزيمة الأولى للقائد العسكري العظيم، حتى اضطر للقبول بمعاهدة سلام مع الرومانيين.

    ورغم أنه تحول من قائد عسكري إلى رجل دولة، يعمل في القضاء، إلا أن الرومانيين ظلوا يلاحقونه حتى اضطر للخروج من تونس، حفاظًا على أمان البلد، قبل أن يرحل عن عالمنا عام 181 قبل الميلاد، منتحرًا بالسم، كي لا يقع أسيرًا للرومان، بحسب ما تقول كتب التاريخ.

    لنكتفي بهذا القدر من التاريخ، وننتقل للحديث عن المنتخب التونسي لكرة القدم..

  • منتخب تونس .. صاحب أول انتصار أفريقي في كأس العالم

    شارك نسور قرطاج في الحدث العالمي ست مرات من قبل، أعوام 1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022، أي أن نسخة أمريكا الشمالية 2026، هي المشاركة الثالثة على التوالي للكتيبة التونسية في الحدث العالمي.

    ورغم أن مصير التونسيين في الست مشاركات هو الوداع من دور المجموعات في كل مرة إلا أنهم حظوا بلحظات لا تُنسى وانتصارات تاريخية.

    المفاجأة كانت مع أول ظهور لتونس في كأس العالم، حيث الانتصار أمام المكسيك (3-1) في نسخة 1978، لتكون أول منتخب أفريقي يحقق الفوز في المونديال. وفي نفس النسخة تعادلت أمام ألمانيا الغربية (0-0)، لكن أربع نقاط لم تكن كافية للتأهل للدور المقبل.

    وفاجأ نسور قرطاج العالم كذلك في نسخة 2002، بعدما تعادلوا أمام بلجيكا 1-1، ثم انتصروا أمام اليابان 2-0، وإن ودعوا من الدور الأول أيضًا.

    أما آخر مفاجآت المنتخب التونسي في الحدث العالمي فكانت في نسخة قطر 2022، حيث الفوز التاريخي أمام فرنسا؛ بطل 2018.

    بالانتقال لتونس على الصعيد القاري، فلم تحقق لقب كأس أمم أفريقيا سوى مرة وحيدة عام 2004، من أصل ثلاث مرات وصلت بها إلى النهائي.

    تاريخ لا يعكس نهائيًا كم المواهب التي مرت على المنتخب التونسي بمختلف السنوات، لكن لعل مونديال 2026 يكون بداية التغيير والخلاص من "التمثيل المشرف"!

  Getty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في تونس؟

    المدير الفني الفرنسي صبري لموشي أعلن في منتصف مايو الجاري القائمة النهائية للمنتخب التونسي، التي ستشارك في كأس العالم 2026، بوجود ستة لاعبين من الدوري المحلي والبقية محترفين في دوريات أجنبية.



    لكن اللاعب الذي يستحق تركيز العالم بأكمله عليه هو نجم الوسط حنبعل مجبري..

    الحديث هنا ليس عن مدى جودة مجبري من عدمها، فصاحب الـ23 عامًا بالفعل أثبت جودته على مدار مشاركاته سواء بالأندية أو مع المنتخب التونسي.

    لكن مشكلة التونسي الشاب أن فريقه بيرنلي قد هبط بنهاية موسم 2025-26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يعني أنه على موعد مع موسم ثالث في "تشامبيونشيب"، إذ سبق وأن لعب به مع برمنجهام (2022-23) ثم مع بيرنلي (2024-25).

    هذا في وقت يستحق به مجبري اللعب في مستوى أكبر من "تشامبيونشيب"، وبحسب التقارير قد تلقى بالفعل عروضًا من ليل الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي.

    ومستواه بكأس العالم 2026 سيحدد بنسبة كبيرة بوصلة وجهته المقبلة.

    موهبة تستحق المتابعة

    يضم المنتخب التونسي عدة مواهب، جميعهم يستحق المتابعة من آدم عروس، رائد شيخاوي، معتز نفاتي، إسماعيل الغربي، ريان اللومي وغيرهم.

    لكن نرشح لك بالتحديد خليل العياري؛ جناح أيمن شباب باريس سان جيرمان، الذي صعّده المدرب الإسباني لويس إنريكي بالفعل للفريق الأول بالنادي قبل أسابيع قليلة.

    باريس كان قد استعار صاحب الـ21 عامًا من الملعب التونسي في موسم 2025-26، وبعدما أثبت نفسه، قام النادي الفرنسي بشراء عقده نهائيًا.



    كأس العالم سيكون فرصة رائعة للعياري لإبقاء إنريكي عليه ضمن نجوم الصف الأول بباريس، يتبقى أن نرى ما إذا كان لموشي سيمنحه فرصة حقيقية في المونديال أم لا، بعدما اعتمد عليه بالفعل في معسكر مارس الماضي خلال وديتي هايتي وكندا.

  • حظوظ تونس في كأس العالم 2026

    أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب التونسي في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات السويد، اليابان وهولندا.

    إن كنا سنقيس على المستوى الذي ظهر به نسور قرطاج في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في أواخر 2025 وأوائل 2026، فتونس لن تذهب بعيدًا في كأس العالم 2026.

    لكن الرهان سيكون على مدى قدرة صبري لموشي على لم الشتات سريعًا خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

    أصعب مباراة ستواجه النسور في الحدث العالمي بالطبع هي مواجهة هولندا، فيما ستكون مواجهة المنتخب السويدي في المتناول بعض الشيء، قياسًا على مشواره السيئ في التصفيات الأوروبية، إذ لم يحقق أي انتصار، فيما خاض الملحق بفضل تصدره لمجموعته في دوري أمم أوروبا، وقد عبر على حساب المنتخب البولندي.

    أما لقاء اليابان فهو أفضل منتخب آسيوي، ربما يكون التونسيون قادرين بعض الشيء على الخروج من المباراة بنقطة تعادل على الأكثر.