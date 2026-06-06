الآفة العربية في مهرجان الخمسة: دي بروينه يرد على كابيلو .. تونس "الجريحة" تحذر مصر من سلاح بلجيكي خطير!

ودية مفيدة لكلا الطرفين؛ حقق فيها منتخب بلجيكا، انتصارًا كبيرًا على تونس بنتيجة (5-0)، من قلب ميدان الملك بودوان، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

في المواجهة التي اكتفى حنبعل المجبري بمتابعتها على مقاعد البدلاء، جاءت ثلاثية بلجيكا، عن طريق لياندرو تروسارد وتشارلز دي كيتيلاري وكيفن دي بروينه ولكيباكيو ونيكولاس راسكين، في الدقائق 28 و53 و65 و85 و88، فيما واصل نسور قرطاج، المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد إسماعيل غربي في الدقيقة 62 للإنذار الثاني.

كلا المنتخبين سيخوض مواجهة أمام نفس المدرسة؛ بين بلجيكا التي تستعد لملاقاة مصر في المجموعة السابعة، بينما تواجه تونس هولندا، في المجموعة السادسة، من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي ينطلق في الحادي عشر من يونيو الجاري.

كتيبة رودي جارسيا، لم تجد معاناة في تحقيق الفوز، في ظل "الآفة العربية" التي تجلت في أداء التوانسة، والتي سنتحدث عنها خلال تحليل أبرز نقاط المباراة، في النقاط التالية..