Goal.com
مباشر
Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 Qualifier

ترجمه

تونالي: "غاتوسو هو الخيار الأمثل لهذه النسخة من المنتخب الإيطالي، ففي الأوقات الحرجة نحتاج إلى ضربة قوية"

لاعب خط وسط نيوكاسل جاهز لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يستعد ساندرو تونالي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. في 26 مارس المقبل، ستلعب إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية في بيرغامو، حيث ستكون الفائزة في هذه المباراة هي التي ستتأهل إلى النهائي الذي سيُقام على أرض الفائز في مباراة ويلز-البوسنة.

قال لاعب خط الوسط الإيطالي في نيوكاسل في مقابلة مع قناة سكاي سبورت : "تفكر في الأمر دائمًا لأن اللحظة تقترب في النهاية، ومن المستحيل ألا تفكر فيها. لا يغيب عن بالك أبدًا أننا في شهر مارس، وستكون هذه واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنا في السنوات الأخيرة، وعلينا أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة. تزداد التوتر والضغط يومًا بعد يوم. علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، ونلعب كما نعرف، ونذهب إلى كأس العالم".

  • جاتوسو

    "لقد أقمنا عشاءً في لندن مع اللاعبين الإيطاليين الآخرين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقضينا وقتاً ممتعاً. لم نلتقِ منذ نوفمبر، ومن الجميل دائماً أن نجتمع معاً حتى في أوقات بعيدة عن كرة القدم. أعتقد أن ذلك كان مفيداً للجميع، وكان أمراً رائعاً".

    "غاتوسو هو شخص أثر فيّ كثيراً حتى عندما لم أكن أعرفه، لأنني كنت أستقي منه الأشياء التي أعجبتني عندما كان يلعب. ثم تعرفت على شخص حقيقي: إذا كان بحاجة إلى أن يقول لك شيئاً، فإنه يقولها في نصف ثانية دون أن يدور حول الموضوع. هذا مفيد لنا، نحن بحاجة إلى أشخاص يقولون لنا الأشياء في وجوهنا ويضربوننا على أسناننا إذا لم يكن هناك شيء على ما يرام. هذا ما نحتاجه اليوم، هذه هي الحقيقة. لقد التقينا بشخص أعطى، ويقدم، وسيقدم كل ما لديه. مع طاقم يعمل من أجل هذا الهدف ومن أجلنا".

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا
إيرلندا الشمالية crest
إيرلندا الشمالية
NIR
0