توم برادي يسخر من رايان رينولدز وروب ماك بعد الخسارة الفادحة التي مني بها فريق ريكسهام أمام بيرمنغهام سيتي

على الرغم من الهزيمة المخيبة للآمال، يؤكد فيل باركنسون أن فريق ريكسهام لم يتخلَّ عن طموحاته في الصعود إلى الدوري الممتاز. وبسبب هذه الخسارة، أصبح الفريق متأخراً بأربع نقاط عن المركز السادس، لكن المدرب لا يزال متفائلاً. وقال: "لقد مررنا بأسبوع صعب هذا الأسبوع. لكننا لم نستسلم بعد. الأمر لم ينتهِ بعد. ربما سيستبعدنا الناس، ويمكنك أن تتفهم ذلك إلى حد ما، لكن داخل غرفة الملابس، نحن لا نستبعد أنفسنا، ونحن على بعد فوز واحد من العودة إلى المسار الصحيح".