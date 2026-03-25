توم برادي في «ريسلمانيا»؟! مفاوضات جارية مع «WWE» بشأن مالك حصة الأقلية في نادي برمنغهام سيتي وأسطورة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وسط خلافه مع لوجان بول

تم إرساء الأساس لهذا التعاون من خلال سلسلة من المزاح العلني بين برادي ونجم WWE الحالي بول. اشتدت التوترات خلال مباراة «فاناتيكس فلاغ فوتبول كلاسيك» في لوس أنجلوس، حيث قاد الاثنان فريقين متنافسين. وكان برادي قد استخف بشكل ملحوظ بعالم المصارعة الاحترافية، واصفاً إياه بـ«اللطيف» و«المكتوب سلفاً» خلال ظهور إعلامي، سرعان ما انتشر على نطاق واسع وحقق أكثر من مليوني مشاهدة.

قال برادي: "كما تعلمون، كل ما يفعلونه لطيف للغاية ومكتوب سلفًا، وهم يعرفون ما الذي يجري". "في مباراة كرة القدم، لا تعرف ما سيحدث، لذا لن يتمكنوا من الاقتراب مني. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدي خط هجوم جيد، فسوف يلكمون هؤلاء الرجال في حناجرهم، وربما سيبكون". رد بول باستفزاز اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا بفيديو اعتذار مزيف.

وأشار ميلتزر إلى أن الكلام البذيء الأخير كان خطوة محسوبة، قائلاً: "ما فعلوه في مباراة كرة القدم كان بوضوح لبناء القصة، كل الحديث عن توم برادي الذي ينتقد المصارعين المحترفين وردود جميع المصارعين، كل ذلك مجرد قصة. الأمر ليس أن 'توم برادي أحمق ولا يحترم المصارعة الاحترافية'."