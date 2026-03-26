توماس توخيل يقول لترينت ألكسندر-أرنولد إنه «عليه أن يتقبل الأمر» بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا عقب مكالمة هاتفية مع نجم ريال مدريد
مكالمة هاتفية صعبة بالنسبة للرجل المدريدي
أكد توخيل أنه أجرى محادثة مباشرة مع ترينت ألكسندر-أرنولد لشرح أسباب استبعاده مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الوطني. وقد تلقّت آمال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في الظهور بشكل بارز في كأس العالم المقبلة ضربة قوية، حيث يجد نفسه فعليًا في المرتبة السابعة ضمن مجموعة مزدحمة للغاية من لاعبي الظهير الأيمن.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة الودية الدولية لإنجلترا ضد أوروغواي، كشف توخيل عن طبيعة محادثته الأخيرة مع نجم ليفربول. "أعلم أن استبعاد لاعب مثل ترينت يثير ضجة"، اعترف. "تحدثنا عبر الهاتف. حاولت شرح الموقف لكن عليه أن يتقبله. إنه مجرد اختيار. اختيار رياضي وصعب وربما قاسٍ. ربما يكون غير عادل إلى حد ما لكن هذه الخيارات لا بد من اتخاذها."
صعود الظهيرين المنافسين
في تشكيلته الأخيرة المكونة من 35 لاعبًا، اختار توخيل أن يضع ثقته في تينو ليفرامينتو وجيد سبنس وبن وايت لملء الفراغ في الجانب الأيمن من دفاعه. ورغم غياب ريس جيمس حاليًا بسبب الإصابة، وغياب اللاعبين المخضرمين كايل ووكر وكيران تريبير عن الساحة الدولية، لم يتمكن ألكسندر-أرنولد من إقناع المدرب الألماني بأنه يستحق مكانًا في التشكيلة.
وأوضح توخيل سبب لجوئه إلى وايت لاعب أرسنال، الذي عاد مؤخرًا إلى صفوف الفريق، بدلاً من لاعب ريال مدريد. وبالفعل، عندما انسحب جاريل كوانسا من التشكيلة، كان وايت هو من تلقى الدعوة بدلاً من ألكسندر-أرنولد. "وقع الاختيار على بن وايت لأنني رأيته يلعب هنا في نهائي الكأس ضد مانشستر سيتي. لعب مباراة دوري أبطال أوروبا قبل ذلك وعاد على الفور إلى مستواه المعهود. كانت فرصة لي لمقابلته شخصياً، ورؤية كيف يتفاعل مع المجموعة"، أوضح مدرب إنجلترا.
توشيل يضع الاستمرارية والمستوى الفني في مقدمة أولوياته
يبدو أن مدرب منتخب إنجلترا مصمم على مكافأة اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا خلال الفترات الدولية السابقة، تاركًا ألكسندر-أرنولد خارج التشكيلة. منذ تولي توخيل دفة القيادة، لم يشارك لاعب ليفربول السابق سوى في مباراة واحدة كبديل - ظهور قصير ضد أندورا في يونيو الماضي - في حين استغل منافسوه الفرص المتاحة لإقناع الجهاز الفني الجديد.
وأشار توخيل إلى أنه "أعتقد أنني أعرف ما يقدمه ترينت لنا، لذا وقع الاختيار على بن وتينو ليفرامينتو في الجانب الأيمن". "لأبقى مع اللاعبين الذين قدموا أداءً جيدًا معنا في معسكرات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. هم أيضًا بحاجة إلى الدقائق، وهناك الكثير من اللاعبين في هذا المركز - بما في ذلك جيد سبنس - الذين يتنافسون على مكان في التشكيلة. لم أرغب في استبعادهم".
أحلام كأس العالم معلقة بخيط رفيع
مع استبعاده للمرة الرابعة على التوالي من تشكيلة المنتخب، وصلت مسيرة ألكسندر-أرنولد الدولية إلى مفترق طرق مثير للقلق. ورغم احتفاظه بمكانه الأساسي في تشكيلة «البرنابيو» عقب انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، لا تزال المهارات الفريدة لهذا الظهير الجناح موضع خلاف بالنسبة لتوخيل، الذي سبق له أن اختار إشراك كورتيس جونز في مركز الظهير الأيمن خلال إحدى مباريات التصفيات.
مع اقتراب كأس العالم، فإن الرسالة الصادرة عن معسكر إنجلترا واضحة: السمعة السابقة لا تعني الكثير في ظل النظام الحالي. ما لم يحدث تغيير جذري في النظرة التكتيكية لتوشيل أو أزمة إصابات متفاقمة، فإن أحد أكثر لاعبي إنجلترا موهبةً يواجه احتمالاً حقيقياً بمشاهدة بطولة الصيف من المنزل بينما يتنافس زملاؤه على المجد العالمي.