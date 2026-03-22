توماس توخيل يستدعي هارفي بارنز لاعب نيوكاسل ليحل محل نجم أرسنال المصاب إيبيريتشي إيزي في تشكيلة منتخب إنجلترا
بارنز على وشك الانضمام إلى منتخب إنجلترا
وفقًا لصحيفة «التلغراف»، سيتم استدعاء بارنز للانضمام إلى معسكر «الأسود الثلاثة» استعدادًا للمباريات الودية المقبلة ضد أوروغواي واليابان. وقد أتيحت هذه الفرصة بعد أن غاب إيزي عن نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي بسبب مشكلة بدنية، مما أدى إلى انسحابه المتوقع من التشكيلة الدولية. تحرك توخيل بسرعة لملء الفراغ، ومنح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا فرصة كبيرة لإثبات جدارته قبل كأس العالم 2026. ويعد هذا بمثابة تأكيد فوري بعد أن رفض فرصة تمثيل "جيش التارتان" بقيادة ستيف كلارك.
بارنز يتألق مع نيوكاسل
يستحق هذا الاختيار كل التقدير عند النظر إلى المستوى المتجدد الذي يقدمه الجناح على صعيد الأندية. فقد سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، مما يجعل من المستحيل تجاهله. ويتجاوز هذا الرصيد إنتاج العديد من اللاعبين الدوليين المعروفين، ومنهم بوكايو ساكا، وفيل فودن، وكول بالمر، وماركوس راشفورد، وجارود بوين. ومن بين الخيارات الحالية في مركز الجناح، لا يتفوق عليه سوى زميله في النادي أنتوني جوردون برصيد 17 هدفاً. ومع ذلك، فإن تسعة من هذه الأهداف جاءت من ركلات جزاء، مما يسلط الضوء على التهديد الفريد الذي يشكله لاعب ليستر سيتي السابق للمنتخب الوطني في اللعب المفتوح.
بعد غياب دام ست سنوات
يُعد هذا الاختيار المتأخر فرصة حاسمة طال انتظارها لهذا المهاجم الموهوب منذ ما يقرب من ست سنوات. فقد كانت مشاركته الوحيدة مع المنتخب الأول عندما دخل كبديل في مباراة ضد ويلز في أكتوبر 2020. وعلى الرغم من تقديمه أداءً ثابتًا مع ناديه منذ تلك المشاركة الأولى، إلا أنه ظل دائمًا على الهامش، بينما تجاوزه المواهب الأصغر سنًا في الترتيب الهرمي للمنتخب. ومع اقتراب البطولة الصيفية الكبرى بسرعة، تُعد هذه المباريات الودية المرتقبة بمثابة اختبار مباشر. يقوم المدرب الألماني بتقييم لاعبيه الاحتياطيين بشكل نشط، مما يعني أن الأداء القوي في سانت جورج بارك قد يضمن تذكرة إلى أكبر مسرح.
اختتام الفصل الخاص بالأهلية
يُنهي هذا القرار النهائي بشكل قاطع مسلسلًا طويلًا من الجدل حول أهليته للعب مع المنتخب الوطني. وبما أنه مؤهل للعب مع المنتخب الاسكتلندي من خلال أجداده من جهة الأم، فقد ضغطت الجهات المسؤولة في اسكتلندا بشدة من أجل انتقاله. ومع ذلك، أقر كلارك مؤخرًا بهزيمته، مما أنهى كل التكهنات نهائيًا. وفي معرض شرحه الواضح للوضع أمام وسائل الإعلام الشهر الماضي، صرح قائلاً: "إنها المسألة التي لا تنتهي، والجميع يسألني عنها باستمرار. هذه المرة أستطيع أن أقول بكل تأكيد إن هارفي سيركز على محاولة اللعب لصالح إنجلترا. لن يأتي إلى اسكتلندا. يمكنكم نشر هذا الخبر. لا داعي لأن يسألني أحد عن هذا الأمر بعد الآن، ولا داعي لأن يسأل أحد هارفي. يمكنه اتخاذ قراره ونمضي قدماً."
