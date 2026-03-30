توماس توخيل يدافع عن ديكلان رايس وبوكايو ساكا بعد انسحاب الثنائي من تشكيلة منتخب إنجلترا قبل مواجهة اليابان
نجوم أرسنال يغادرون معسكر المنتخب الإنجليزي
كان رايس وساكا من بين 11 لاعبًا استبعدهم توخيل من تشكيلة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوروغواي الأسبوع الماضي في ويمبلي، حيث كان المدرب ينوي إشراكهما مجددًا في المباراة التالية ضد اليابان. لكن يوم السبت، أُعلن أن الثنائي من آرسنال، إلى جانب ستة لاعبين آخرين، سيغادرون معسكر "الأسود الثلاثة" قبل المباراة الثانية من ثنائية ويمبلي. ومع دخول موسم آرسنال في مرحلة حاسمة، توقع الكثيرون أن الثنائي يفضلان إنهاء الموسم مع النادي على حساب المنتخب الوطني.
الأدلة الطبية تدعم ادعاءات اللاعبين
سارع توخيل يوم الاثنين إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدًا أن ساكا ورايس ما زالا يعانيان من عدم الراحة بعد مشاركتهما مع أرسنال في نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي قبل يوم الأحد الماضي، ولذلك اضطرّا إلى الانسحاب. وردًا على الشكوك حول صحة الإصابات، كان توخيل حازمًا في موقفه.
قال توخيل عندما سُئل عن انسحاب رايس وساكا: "أتفهم المظهر الخارجي للأمر. ما زلت أثق بنسبة 100% في صدق ديكلان وبوكايو. أجرينا فحوصات طبية. لقد رأيتهم بنفسي. ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن أيًا منهما غير صادق معي. ولكن نظرًا لعدد لاعبي أرسنال، أتفهم نظرات الناس. لقد أرادا بشدة المشاركة – فقط لتوضيح الأمر. لكن كان من الواضح أن كلاهما يعاني من عدم الراحة".
تبديد الرواية التي تضع النادي في مواجهة المنتخب الوطني
وقد تفاقمت الأوضاع بسبب أزمة إصابات واسعة النطاق في ملعب الإمارات، حيث غاب العديد من نجوم «الغانرز» عن فترة التوقف الدولية. ومع ذلك، حرص توخيل على الإشارة إلى أن كلا من رايس وساكا بذلا جهدًا حقيقيًا ليكونا جاهزين لمباراة اليابان. وأشار إلى أنه على عكس بعض الحالات السابقة في تاريخ كرة القدم الدولية، حضر اللاعبان وحاولا التغلب على مشاكلهما.
"كنا نعلم بعد نهائي [كأس كاراباو] أن هناك مشاكل. كانا يخضعان للعلاج. لكن كلاهما حضر. حتى أن ديكلان كان على أرض الملعب. لم يأتِ ليقول: 'يا رفاق، سأعود إلى المنزل'. سمعت أن هناك معسكرات لم يحضرها اللاعبون حتى بأحذيتهم. قام بوكايو بتمارين في صالة الألعاب الرياضية ليحاول جاهدًا. وأجرى ديكلان تمرينًا على أرض الملعب مع جود [بيلينجهام، الذي لم يكن لائقًا بدنيًا تمامًا أيضًا] وقال إنه لا يشعر بالراحة. لماذا أتحمل أي مخاطر؟ كانا يرغبان بشدة في المشاركة – فقط لتوضيح الأمور. لكن كان من الواضح أن كلاهما كان يشعر بعدم الراحة"، أضاف المدير الفني.
مخاوف بشأن جدول أعمال مزدحم
لم يذكر توخيل تفاصيل حول المشاكل التي يعاني منها رايس وساكا، قائلاً إن أرسنال «لن يكون سعيداً» لو فعل ذلك. وأكد أن اللاعبين كانا يلعبان رغم الألم لمساعدة ناديهما في سعيه لتحقيق الثلاثية. "يشعر ديكلان بعدم الراحة منذ فترة طويلة وهو يلعب رغم ذلك. إنه الآن على حافة الهاوية حيث يفكر: 'هل ما أفعله هنا منطقي، أن أواصل اللعب بنسبة 70٪ من طاقتي وأجهد نفسي وأجهد نفسي؟' الأمر نفسه ينطبق على بوكايو"، أوضح.
وأعرب مدرب "الأسود الثلاثة" عن قلقه الشديد بشأن إرهاق اللاعبين قبل كأس العالم، معترفاً بأن الجدول الزمني يمثل مشكلة حقيقية للمنتخب الوطني. وقال: "إنه تهديد [لآمال إنجلترا]". "ليس التهديد الأكبر، لكنه تهديد. التعب حقيقة واقعة. لهذا السبب أقمنا هذا المعسكر بالطريقة التي قمنا بها – لمنح الراحة لمن شاركوا بشكل مكثف. أنا مقتنع بنسبة 100٪ بأننا سنجني فائدة من ذلك – الآن ضد اليابان وفي وقت لاحق".