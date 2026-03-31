Goal.com
مباشر
Harry Maguire Thomas Tuchel GFXGetty/GOAL
Richard Martin

ترجمه

توماس توخيل مخطئ: يجب أن يكون هاري ماجواير ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم

مقال رأي
إنجلترا
هاري ماغوير
كأس العالم
مانشستر يونايتد
توماس توخيل
إنجلترا ضد اليابان
فقرات ومقالات

لا يمكن لوم توماس توخيل عندما يتعلق الأمر بالصدق. فهذا المدرب الذي صرح في الإذاعة الوطنية بأن والدته تجد نجم الفريق جود بيلينغهام «مثيرًا للاشمئزاز»، والذي انتقد جماهير إنجلترا في ويمبلي لـ«صمتهم» خلال مباراة ودية ضد ويلز، وقال إن رصيد أهداف بوكايو ساكا مع «الأسود الثلاثة» — وهو الأعلى بين لاعبي أرسنال عبر التاريخ — لم يكن كافيًا.

لذا، عندما سُئل توخيل عن رأيه في هاري ماجواير عقب ظهور المدافع لأول مرة مع منتخب إنجلترا منذ 18 شهراً، كان صريحاً بشكل غير مفاجئ. فقد دأب السير غاريث ساوثغيت دائماً على الدفاع عن ماجواير كلما تعرض لانتقادات خلال مشاركاته الدولية، في حين أن كل مدرب لمانشستر يونايتد، حتى الصريح روبن أموريم، قد أشاد بماجواير، مشيراً عادةً إلى احترافه وخبرته.

كان هناك الكثير مما يعجب في أداء ماجواير ضد أوروغواي يوم الجمعة، مثل مراوغاته الواثقة، وتمريراته الدقيقة إلى الهجوم، وصدّيه في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لمنع الفريق الأمريكي الجنوبي من تسجيل هدف الفوز. لكن توخيل، بالطبع، قرر تقديم الصورة الكاملة.

وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، سلط مدرب إنجلترا الضوء على الصفات المعروفة لماجواير. وقال: "هاري جيد جدًا في التعامل مع الكرة، وهادئ جدًا، وقوي في الكرات الهوائية، ويشكل سلاحًا في الكرات الثابتة". ثم جاء التحفظ الذي لا مفر منه. 

وقال: "لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أود أن يبدأوا المباراة معنا، أرى لاعبين آخرين أمامهم يتمتعون بخصائص مختلفة". "أرى إزري كونسا أمامه، وأرى مارك جويه أمامه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث القدرة على الحركة. وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات لذا كان على [ماغواير] الانضمام إلى المعسكر. كنت بحاجة إلى مقابلته شخصياً لأرى كيف يتصرف داخل المجموعة".

لم يكن هذا تأييدًا قاطعًا تمامًا. لكن توخيل مخطئ في التقليل من شأن أحد أعظم لاعبي عصر النهضة الحديثة، الذي سيكون إضافة حقيقية لفريقه في كأس العالم.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH60-SWE-ENGAFP

    لقد مررت بذلك من قبل

    لقد عاش ماجواير كل شيء مع منتخب إنجلترا. فهو واحد من ستة لاعبين فقط ضمن التشكيلة المكونة من 35 لاعباً التي اختارها توخيل لخوض المباريات الودية ضد أوروغواي واليابان، ممن شاركوا في كأس العالم 2018، حيث قدم «الأسود الثلاثة» أفضل أداء لهم في بطولة عالمية منذ 28 عاماً. كان ماجواير جزءًا كبيرًا من نجاحهم في روسيا، حيث لعب أساسيًا في كل مباراة، كما منح إنجلترا التقدم في ربع النهائي ضد السويد بأول هدف من بين العديد من الأهداف التي سجلها بضربات رأس قوية لصالح بلاده.

    وتكرر السيناريو في يورو 2020، حيث قدم ماجواير أداءً ثابتًا في مسيرة إنجلترا نحو النهائي، وسجل هدفًا آخر بضربة رأس قوية في ربع النهائي، هذه المرة ضد أوكرانيا. كما تحمل المسؤولية في ركلات الترجيح في النهائي ضد إيطاليا، حيث سدد ركلته بقوة في الزاوية العليا قبل أن يخطئ زملاؤه المهاجمون جميعًا.

    • إعلان
  • Scotland v England - 150th Anniversary Heritage MatchGetty Images Sport

    التصدي للمصاعب

    على الرغم من الفترة الصعبة التي مر بها على الصعيدين الجماعي والشخصي مع مانشستر يونايتد في موسم 2021-2022، نجح ماجواير في تجاوز كل السلبيات كلما ارتدى قميص منتخب إنجلترا، وسجل أربعة أهداف في مبارياته الأربع ضمن تصفيات كأس العالم 2022. وبعد ذلك، شارك في جميع المباريات كلاعب أساسي، حيث وصلت إنجلترا إلى ربع النهائي في قطر. وكان من المرجح أن يفعل الشيء نفسه في يورو 2024 أيضًا، لولا إصابة في ربلة الساق أبعدته عن البطولة.

    لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعافى فيها ماجواير من المحن. فقد جرده إريك تين هاج من شارة قيادة مانشستر يونايتد في عام 2023 عندما خرج من التشكيلة الأساسية، بينما جاءت إحدى أسوأ لحظاته بعد ذلك بوقت قصير، عندما تعرض للإهانة من قبل مشجعي اسكتلندا بعد تسجيله هدفًا في مرماه في سبتمبر. 

    في صيف 2023، كاد ماجواير أن يُجبر على مغادرة مانشستر يونايتد، الذي وافق فعلياً على بيعه إلى وست هام، لكن اللاعب رفض الرحيل.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN UTDAFP

    دعامة انتعاش مانشستر يونايتد

    استعاد ماجواير مكانه في تشكيلة مانشستر يونايتد تحت قيادة تين هاج، حيث استبعد رافائيل فاران من التشكيلة الأساسية وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر 2023، ليكون أول مدافع في يونايتد يحقق هذا الإنجاز منذ 14 عامًا. وعندما خلف أموريم تين هاج، سرعان ما أصبح ماجواير أحد أهم لاعبي المدرب البرتغالي، حيث كان سلاحًا فعالاً للغاية عند إشراكه في خط الهجوم. 

    لكنه لم يستعيد أفضل مستوياته إلا مؤخرًا للمرة الأولى منذ موسم 2020-21، مما عزز عودة مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك.

    تعاون ماجواير مع ليساندرو مارتينيز لإيقاف إرلينج هالاند في ديربي مانشستر في يناير، وبعد أسبوع كان له دور حاسم في أن يصبح مانشستر يونايتد أول فريق ووحيد يهزم أرسنال في استاد الإمارات هذا الموسم. كما ساعدت قوته الهوائية مانشستر يونايتد على التغلب على التهديد المستمر من صراع إيفرتون داخل منطقة الجزاء في الفوز 1-0 في ميرسيسايد. 

    كانت قدرته على إخراج الكرة من الدفاع ذات قيمة مماثلة للريد ديفلز خلال سلسلة انتصاراتهم السبعة وتعادلين في 10 مباريات تحت قيادة كاريك.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    إيمان راسخ

    عاش ماجواير رحلة مثيرة مليئة بالتقلبات منذ انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في عام 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (105 ملايين دولار). فإلى جانب تحمله لانتقادات لا هوادة فيها بشأن أدائه، كان عليه أن يتعامل مع التداعيات المستمرة لاعتقاله في اليونان عام 2020، وهي قصة لم تصل بعد إلى خاتمة مرضية بالنسبة له. لكن ماجواير تمكن من تجاوز هذه المحنة.

    قال ماجواير الأسبوع الماضي أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا: "أؤمن بنفسي بشدة. أنا مدافع قلب من الطراز الرفيع". "لا يمكنك أن تلعب سبع سنوات في مانشستر يونايتد، تحت المراقبة التي نخضع لها، خاصة في مركز قلب الدفاع حيث يتم تحليل كل هدف تتلقاه وتدقيقه [دون أن تكون لاعباً من الطراز الرفيع].

    "أشعر أن مستواي مع مانشستر يونايتد على مدى الثلاث سنوات الماضية كان عالياً، وكلما كنت جاهزاً – كان الأمر متقطعاً بعض الشيء خلال العامين الماضيين بسبب إصاباتي – أنا الآن في حالة جيدة".

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    استمتع بكل لحظة

    ماجواير هو بالضبط النوع من اللاعبين القادرين على إلهام الشباب، وهو النوع الذي ينبغي أن يرغب توخيل في ضمه إلى تشكيلته. إن الخبرة والقدرة على «التأقلم مع المجموعة» هما السببان الرئيسيان وراء بقاء جوردان هندرسون لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب الألماني، فلماذا لا يكون هناك مكان لماجواير أيضاً؟

    لم يلق قرار توخيل باستدعاء بن وايت قبولاً حسناً لدى مشجعي إنجلترا بعد أن غادر مدافع أرسنال التشكيلة خلال كأس العالم الأخيرة. ماغواير لن يفعل شيئاً من هذا القبيل، وهو بلا شك لاعب من شأنه رفع معنويات الفريق. على الرغم من أن هذه ستكون رابع بطولة كبرى له مع إنجلترا، إلا أنه سيتعامل معها كما لو كانت الأخيرة ويستمتع بكل لحظة.

    وقال: "أنا الآن في مرحلة من مسيرتي المهنية لا يتعلق الأمر فيها بي شخصياً، ولا بالفرد". "أنا في الثالثة والثلاثين من عمري. أنا الآن أهتم بالفريق فقط، وأساعد الفريق على المضي قدماً والفوز بشيء ما. سواء لعبت دقيقة واحدة في كأس العالم أو كل مباريات كأس العالم، سأبذل قصارى جهدي لضمان نجاح هذا البلد.

    "أريد أن ألعب. ما كنت لأصبح لاعب كرة قدم لو لم أكن أرغب في التنافسية التي تمنحها المشاركة في كل مباراة. لكنني أيضًا في مرحلة من مسيرتي المهنية لا يهم فيها الأمر بقدر ما يهم أن أكون جزءًا من مجموعة، مجموعة ناجحة".

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    موثوق دائمًا

    ومع ذلك، لا ينبغي لتوشيل أن يختار ماغواير لمجرد الأجواء الإيجابية التي يخلقها. بل يجب أن يختاره لأن ماغواير، عندما يكون في أفضل حالاته، لا يزال من بين أكثر المدافعين المركزيين موثوقية في العالم، ويتمتع بقوة ذهنية مذهلة. 

    وعلى الرغم من أنه عانى من مشاكل إصابات خلال العامين الماضيين، إلا أنه في حالة بدنية أفضل بكثير للعب مقارنة بزميله المخضرم في كأس العالم 2018 ستونز، الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ديسمبر واضطر للانسحاب من المعسكر الأخير بسبب الإصابة. 

    سيكون ماجواير أيضًا أكثر نشاطًا من العديد من زملائه في منتخب إنجلترا بحلول موعد كأس العالم، نظرًا لأن مانشستر يونايتد خاض 40 مباراة فقط طوال الموسم. على الرغم من أن صدق توخيل أمر مشجع، إلا أنه يجب عليه إظهار المزيد من الاحترام لماجواير ومنحه فرصة المشاركة في يونيو.

المباريات الودية
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
اليابان crest
اليابان
اليابان