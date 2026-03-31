توماس توخيل مخطئ: يجب أن يكون هاري ماجواير ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم

لذا، عندما سُئل توخيل عن رأيه في هاري ماجواير عقب ظهور المدافع لأول مرة مع منتخب إنجلترا منذ 18 شهراً، كان صريحاً بشكل غير مفاجئ. فقد دأب السير غاريث ساوثغيت دائماً على الدفاع عن ماجواير كلما تعرض لانتقادات خلال مشاركاته الدولية، في حين أن كل مدرب لمانشستر يونايتد، حتى الصريح روبن أموريم، قد أشاد بماجواير، مشيراً عادةً إلى احترافه وخبرته.

كان هناك الكثير مما يعجب في أداء ماجواير ضد أوروغواي يوم الجمعة، مثل مراوغاته الواثقة، وتمريراته الدقيقة إلى الهجوم، وصدّيه في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع لمنع الفريق الأمريكي الجنوبي من تسجيل هدف الفوز. لكن توخيل، بالطبع، قرر تقديم الصورة الكاملة.

وفي حديثه للصحفيين بعد المباراة، سلط مدرب إنجلترا الضوء على الصفات المعروفة لماجواير. وقال: "هاري جيد جدًا في التعامل مع الكرة، وهادئ جدًا، وقوي في الكرات الهوائية، ويشكل سلاحًا في الكرات الثابتة". ثم جاء التحفظ الذي لا مفر منه.

وقال: "لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أود أن يبدأوا المباراة معنا، أرى لاعبين آخرين أمامهم يتمتعون بخصائص مختلفة". "أرى إزري كونسا أمامه، وأرى مارك جويه أمامه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث القدرة على الحركة. وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات لذا كان على [ماغواير] الانضمام إلى المعسكر. كنت بحاجة إلى مقابلته شخصياً لأرى كيف يتصرف داخل المجموعة".

لم يكن هذا تأييدًا قاطعًا تمامًا. لكن توخيل مخطئ في التقليل من شأن أحد أعظم لاعبي عصر النهضة الحديثة، الذي سيكون إضافة حقيقية لفريقه في كأس العالم.