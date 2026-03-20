توماس توخيل: ماكس داومان لا يزال لديه «فرصة» للتأهل إلى كأس العالم بعد أدائه البطولي مع أرسنال
الشاب «غانر» لا يزال في الصورة
ترك توخيل الباب مفتوحًا أمام داومان للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم. وكان نجم أرسنال الشاب غائبًا بارزًا عن التشكيلة التي واجهت أوروغواي واليابان، حيث اختار المدرب الألماني اتباع نهج حذر فيما يتعلق بتطوير مهارات لاعب الوسط.
وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً صعوداً صاروخياً في شمال لندن، حيث تصدر عناوين الصحف الأسبوع الماضي بتسجيله أول أهدافه مع الفريق الأول ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. وفي حين سيبقى اللاعب مع ناديه خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، يؤكد توخيل أن قلة خبرة الشاب لن تمنعه بالضرورة من السفر إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.
التحلي بالحذر عند تطوير اللاعبين الشباب
وأوضح توخيل رغبته في حماية الشاب من الضجة الإعلامية المكثفة، حيث قال: "لقد وضع نفسه في دائرة الضوء بهذا الهدف المذهل ضد إيفرتون. أعتقد أنه في الوقت الحالي، وبشكل واضح، موهبة رائعة ومتميزة. في هذا العمر، لا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك.
"كل من يتحدث معي عن ماكس، يثني عليه ويملؤه بالمديح. الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يتنافس على دقائق اللعب. إنه ليس لاعباً أساسياً في أرسنال. أعتقد أنه في بيئة رائعة، أفضل ما يمكن: في نادٍ تنافسي، نادٍ مستقر، نادٍ حيث العمل الجماعي هو القاعدة الأولى. هكذا يلعبون، هكذا يعملون. إنه يتعلم من أفضل بيئة ممكنة."
البيئة المثالية للنمو
يعتقد توخيل أن ملعب الإمارات هو المكان المثالي لدوومان لصقل مهاراته دون التعرض لضغوط الظهور على الساحة الدولية في وقت مبكر جدًا. وأشار مدرب منتخب إنجلترا إلى أنه على الرغم من أن موهبته لا يمكن إنكارها، إلا أن التعامل مع لاعب شاب كهذا، لا يزال يكافح من أجل الحصول على دقائق لعب أساسية بانتظام، يتطلب قدرًا من الواقعية.
وأضاف: "بالنسبة لهؤلاء الشباب، نحن نعرفهم جميعًا بالطبع. نراهم كما ترونهم أنتم أيضًا. في الوقت الحالي، أعتقد أنه في وضع جيد للقتال من أجل الحصول على دقائق لعب في أرسنال. لدينا دائمًا فرصة لاستدعائه ربما للمشاركة في كأس العالم".
"المسألة مع اللاعبين الشباب هي الحفاظ على الزخم، والحفاظ على حماسهم. لديهم مستوى من الجرأة. لا داعي لاستدعائه الآن وزيادة الضغط عليه وزيادة كل الضجة التي تصاحب ذلك، لكن جميع الخيارات متاحة أمامنا".
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستخوض إنجلترا مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية الحالية. وستواجه أوروغواي في 27 مارس، تليها مواجهة مع اليابان بعد ثلاثة أيام. وفي الوقت نفسه، سيسعى داومان للحصول على فرصة للعب عندما يواجه «الآرسنال» فريق مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو يوم الأحد.
