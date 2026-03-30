توماس توخيل لا يغامر بجود بيلينغهام، حيث يستبعد مدرب منتخب إنجلترا نجم ريال مدريد من مباراة اليابان

سيختتم بيلينغهام فترة التوقف الدولية لشهر مارس دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة مع منتخب بلاده في المباراتين. فقد تم استبعاده تمامًا من قائمة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوروغواي يوم الجمعة، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه تم توفيره للمواجهة مع اليابان. ومع ذلك، اختار توخيل تمديد فترة الراحة تلك.

يشير قرار إبعاده إلى أن إنجلترا تعطي الأولوية لتوافره على المدى الطويل على حساب الدقائق التي قد يلعبها في المباريات الودية. وبينما كان مشجعو إنجلترا يأملون في رؤية "جالاكتيكو" مدريد في الملعب، تظل الأولوية هي تعافيه التام تحت أعين الطاقم الطبي للمنتخب الوطني ونظرائه في النادي بالعاصمة الإسبانية.