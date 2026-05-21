أحمد فرهود

في انتظار الإعلان الرسمي.. توماس توخيل يجهز "مفاجأة مونديالية" لإيفان توني بعد موسمه المبهر مع الأهلي

الجميع يترقب الإعلان عن قائمة إنجلترا..

بعد موسمه الرائع مع عملاق جدة الأهلي؛ أصبح السؤال الأكثر شيوعًا هو: "هل سينضم المهاجم إيفان توني إلى قائمة منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم 2026؟!".

إنجلترا تشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ حيث أسفرت القرعة عن تواجده في "المجموعة 12"، إلى جانب كل من كرواتيا وغانا وبنما.

  • موقف إيفان توني من المشاركة في كأس العالم 2026

    وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "سكاي سبورتس" مساء اليوم الخميس، عن موقف إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، من المشاركة مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026.

    الشبكة العالمية أعلنت أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، قرر استدعاء توني إلى القائمة التي ستُشارك في بطولة كأس العالم؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    هذا الخبر السار للمهاجم الأهلاوي؛ يأتي قبل إعلان توخيل قائمة إنجلترا بشكلٍ رسمي، غدٍ الجمعة.


    موسم مبهر لإيفان توني مع النادي الأهلي

    المهاجم الإنجليزي إيفان توني، قدّم موسمًا رائعًا على المستوى الشخصي مع عملاق جدة الأهلي، في 2025-2026.

    توني البالغ من العمر 30 سنة، شارك في 49 مباراة رسمية مع الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والحارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وخلال هذه المباريات.. ساهم المهاجم الإنجليزي في 53 هدفًا؛ حيث هز شباك الخصم 42 مرة، مع صناعة 11 آخرين.

    وتوّج إيفان توني بلقبين مع الفريق الأهلاوي، في الموسم الحالي؛ هما: "كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا (النخبة)".

    اتهام توماس توخيل بتعمد "إذلال" إيفان توني!

    مسيرة مهاجم النادي الأهلي إيفان توني، مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، ليست بالكبيرة؛ سواء مع المدير الفني الألماني الحالي توماس توخيل، أو قبله.

    وتتلخص مسيرة توني مع منتخب إنجلترا، في 7 مباريات فقط؛ سجل خلالها هدفًا وحيدًا، مع صناعة آخر.

    وظل توني غائبًا عن معسكرات منتخب إنجلترا، منذ يوليو 2024؛ وإلى أن استدعاه توخيل في يونيو 2025، أي بعد 6 أشهر من توليه المنصب.

    خلال معسكر يونيو 2025، الذي انضم إليه توني - وهو الأخير حتى الآن -؛ خاض المنتخب الإنجليزي مباراتين، وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: ضد أندورا في تصفيات كأس العالم 2026.

    * المباراة الثانية: ضد منتخب السنغال وديًا.

    وجلس توني على دكة البدلاء، طوال عمر المواجهة ضد أندورا؛ قبل أن يُشارك في دقيقتين فقط أمام السنغال، وديًا.

    هُنا.. اتهم عدد من الصحفيين والإعلاميين الإنجليز - مثل أوليفر هولت -، المدير الفني للمنتخب الوطني؛ بتعمد "إذلال" إيفان توني، والذي ظهر حزينًا للغاية على الدكة ضد السنغال.

    مشوار الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. أنهى الفريق النصراوي المسابقة بشكلٍ رسمي، في "المركز الثالث" بجدول الترتيب؛ وذلك برصيد 81 نقطة، من 25 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 هزائم.

    وقاريًا.. توّج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للمرة الثانية تواليًا؛ وذلك بعد فوزه على نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني في النهائي، بعد تجاوز الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني في الأدوار الإقصائية.


    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

