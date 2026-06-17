خاص | رغم انتقادات توماس توخيل .. ديفيد جيمس: إنجلترا ستكون في مشكلة حقيقية لو توقف جود بيلينجهام عن هذه التصرفات

بعيدًا عن الملعب، يُعد هذا اللاعب المولود في برمنجهام شخصًا يتحدث بهدوء ولا تغيب الابتسامة العريضة عن وجهه أبدًا. لكن بمجرد عبور الخط الأبيض للملعب، يتحول «الجالاكتيكو» في سانتياجو برنابيو إلى شخصية مختلفة تمامًا.

إنه فائز بالفطرة ولا يقبل بأقل من 100 في المائة من نفسه ومن يرافقونه. ومن أجل الحفاظ على مستويات عالية للفريق، قد يوجه بعض الكلمات اللاذعة أو مظاهر الغضب أحيانًا نحو زملائه أو حكام المباراة.

وقد أثيرت تساؤلات حول هذا السلوك في بعض الأحيان، حيث كشف توماس توخيل في مرحلة ما أن والدته تعتبر بعض تصرفات بيلينجهام «مثيرة للاشمئزاز». وقد تم تقديم الاعتذارات منذ ذلك الحين، وساد جو من الهدوء والوئام في المعسكر قبل كأس العالم 2026.

ومع ذلك، يبقى أن نرى الدور الذي سيضطلع به أحد أكثر اللاعبين موهبةً بالفطرة في صفوف إنجلترا في كأس العالم 2026. فهناك منافسة شرسة على المراكز في مركز رقم 10، حيث يتم استبعاد بعض اللاعبين المتميزين - مثل فيل فودن وكول بالمر ومورجان جيبس-وايت - من التشكيلة.