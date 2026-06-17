ويُعتقد أن زملاء بيلينجهام في النادي والمنتخب قد تقبلوا حقيقة أن هذا الشاب الشغوف البالغ من العمر 22 عامًا سيظل دائمًا شخصية نارية.
خاص | رغم انتقادات توماس توخيل .. ديفيد جيمس: إنجلترا ستكون في مشكلة حقيقية لو توقف جود بيلينجهام عن هذه التصرفات
تتغير شخصية بيلينجهام بمجرد دخوله إلى الملعب
بعيدًا عن الملعب، يُعد هذا اللاعب المولود في برمنجهام شخصًا يتحدث بهدوء ولا تغيب الابتسامة العريضة عن وجهه أبدًا. لكن بمجرد عبور الخط الأبيض للملعب، يتحول «الجالاكتيكو» في سانتياجو برنابيو إلى شخصية مختلفة تمامًا.
إنه فائز بالفطرة ولا يقبل بأقل من 100 في المائة من نفسه ومن يرافقونه. ومن أجل الحفاظ على مستويات عالية للفريق، قد يوجه بعض الكلمات اللاذعة أو مظاهر الغضب أحيانًا نحو زملائه أو حكام المباراة.
وقد أثيرت تساؤلات حول هذا السلوك في بعض الأحيان، حيث كشف توماس توخيل في مرحلة ما أن والدته تعتبر بعض تصرفات بيلينجهام «مثيرة للاشمئزاز». وقد تم تقديم الاعتذارات منذ ذلك الحين، وساد جو من الهدوء والوئام في المعسكر قبل كأس العالم 2026.
ومع ذلك، يبقى أن نرى الدور الذي سيضطلع به أحد أكثر اللاعبين موهبةً بالفطرة في صفوف إنجلترا في كأس العالم 2026. فهناك منافسة شرسة على المراكز في مركز رقم 10، حيث يتم استبعاد بعض اللاعبين المتميزين - مثل فيل فودن وكول بالمر ومورجان جيبس-وايت - من التشكيلة.
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لماذا لا تدعو تصرفات بيلينجهام داخل الملعب إلى القلق
يتميز بيلينجهام بقدرته على الارتقاء إلى مستوى المناسبات الكبرى — حيث يتبادر إلى الذهن احتفاله بهدف «من غيري» في يورو 2024 — ومن المتوقع أن يبذل قصارى جهده كلما تم استدعاؤه للعب في أمريكا الشمالية.
ورداً على سؤال حول العيوب المزعومة في شخصيته، وما إذا كان من الخطأ محاولة تغيير شخصية بيلينجهام وطبيعته، قال حارس مرمى إنجلترا السابق جيمس لموقع GOAL: «لا أرى مشكلة في ذلك طالما أن الجميع لا يمانعون. الأمر مضحك، فجوردان بيكفورد هو أحد الأسماء التي تتبادر إلى الذهن الآن. هناك الكثير من الناس الذين يتحدثون عما يفعله على أرض الملعب وكيف أن ذلك قد لا يبدو لائقاً. لكنني أقول إن الفريق الذي يلعب فيه يعلم أنه سيفعل ذلك. وهم لا يمانعون في ذلك.
«لذا، طالما أن إيماءات جود، مهما كانت، مقبولة من بقية الفريق، فلا توجد مشكلة. في الواقع، عندما يتوقف عن فعل ذلك، أعتقد أنكم ستجدون أن المشكلة ستكون أكبر بالنسبة للفريق لأنهم لن يكونوا متأكدين من سبب توقفه عن فعلها، سواء كانت إيجابية أم غير إيجابية. طالما أنه ثابت في ذلك، فسيتقبل الجميع الأمر.
«الأمر يتعلق بالثبات. في النهاية، يتعلق الأمر بالثبات والقبول؛ لأنه إذا كان هذا ما يفعله ليقدم أفضل أداء، وهذا ما تريده منه إنجلترا والفريق، فلا بأس بذلك.
«من الواضح أنه إذا لم يُنظر إلى الأمر بشكل إيجابي، فسيكون هناك نقاش. لكن توماس توخيل هو من اختار التشكيلة. الجميع يعرف دوره وفقًا لما قاله. وأنا متأكد من أنه لو كان لديه مشكلة مع ذلك، لما كان جود يفعل ذلك».
تعليقات توخيل كانت تحفيزية أكثر منها انتقادية
لقد «أثار توخيل غضب الجميع» في بعض الأحيان ببعض تعليقاته، الأمر الذي أدى حتماً إلى اندلاع نقاش حاد حول مدى أهمية دور بيلينجهام في خطط المدرب الألماني. ومع ذلك، يمكن اعتبار تلك الملاحظات تحفيزية أكثر منها انتقادية، حيث ساعدت في تركيز الانتباه على لاعب لا يزال قادراً على حسم المباريات في أي يوم.
وأضاف جيمس: «أنا أحب توماس توخيل، وأحب الطريقة التي يتحدث بها — فهو واضح جدًا، ويبدو دقيقًا للغاية، ومتحمسًا جدًا. وأعتقد أن أي شيء يقوله علنًا، سيقوله أيضًا في السر. لذا لا أعتقد أن هناك أي مفاجآت فيما نسمعه من توماس. وما سيقوله سيكون ما يراه ضروريًا لاستخراج أفضل ما في هذا الفريق.
«أعتقد أن مدرب إنجلترا، مثل أي مدرب آخر، سيُحكم عليه بناءً على نجاحاته. وحتى الآن، استناداً إلى ما حققه في التصفيات على الأقل — 100٪، دون استقبال أي أهداف. إنه يقول الكلمات الصحيحة ويحصل على الأداء المطلوب. لذا، إذا كان يستفز خصمه قليلاً، فمن الأفضل أن تكون كرواتيا مستعدة!».
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هل سيشارك بيلينجهام في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد كرواتيا؟
ستواجه إنجلترا لوكا مودريتش والمنتخب الكرواتي في ملعب AT&T في أرلينجتون، تكساس، اليوم الأربعاء. ومن المرجح أن يلعب بيلينجهام دورًا ما في تلك المباراة، سواء كان ذلك منذ البداية أو من على مقاعد البدلاء.
يتعين على توخيل إيجاد طريقة لاستخراج أفضل ما لدى الفائز بدوري أبطال أوروبا والمرشح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، حيث لوحظ بالفعل أن أي جدال أو لوح باليدين ليس أمراً يستدعي القلق بشكل خاص.