توماس توخيل: لست نادمًا .. والصحافة الإنجليزية ترد: ما فعلته أمام الأرجنتين "مُفجع"!

ستكون الأيام القادمة صعبة، لكن توخيل كان في حالة صدمة تامة في البداية. وفي وقت لاحق، دافع عن التحول إلى تشكيلة دفاعية من خمسة لاعبين، لكنه قال أيضًا: «ملايين المدربين الهواة سيعرفون أفضل مني».

كما ظل هاري كين يحدق في الفراغ لعدة دقائق بعد صافرة النهاية، ولم يكن قادراً على أي حركة، بينما قال: «أشعر بالأسف تجاه اللاعبين، والفريق بأكمله، والجماهير. لقد قدمنا مباراة جيدة، وحاولنا بطريقة ما الحفاظ على النتيجة 1-0. بذلنا كل ما في وسعنا، دماً وعرقاً ودموعاً - لكن ذلك لم يكن كافياً».

سيتعين على الإنجليز إعادة حشد دوافعهم من أجل مباراة تحديد المركز الثالث منتصف ليل الأحد المقبل - بتوقيت مكة المكرمة - ضد الفرنسيين الذين شعروا هم أيضًا بخيبة أمل مريرة. وسيكون ذلك صعبًا للغاية عليهم.

وكتبت صحيفة «التلغراف»: «كانت هناك عقبات كثيرة في الطريق وإهانات أكثر من اللازم على مر السنين. لكن عندما كانت إنجلترا متقدمة قبل خمس دقائق من نهاية مباراة نصف نهائي كأس العالم، كان هناك شعور بأن الأمور قد تكون مختلفة هذه المرة». لكن في النهاية، ظلت إنجلترا هي إنجلترا.