أين تذهب في توقف مارس 2026؟ دليل النجاة من هدوء الأندية.. صخب الكلاسيكو يعلو والمونديال يقترب!

التوقف لن يكون مملًا.

تخفت أضواء الدوريات المحلية وتصمت ملاعب الأندية الكبرى، لكن هذا الصمت ليس إلا الهدوء الذي يسبق العاصفة العالمية الكبرى. 

نحن الآن في توقف مارس 2026، المحطة الأخيرة والأكثر إثارة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، حيث لم يعد هناك مجال للخطأ أو التجربة، بل هو وقت الحسم وإعلان القوائم النهائية وتحديد هوية آخر المنتخبات التي ستطأ أقدام لاعبيها ملاعب المونديال. 

إن كنت تظن أن التوقف الدولي هو فترة للملل، فأنت بحاجة لإعادة النظر في جدولك، فهذا الأسبوع يقدم وجبات كروية وترفيهية دسمة تجعل من الانتظار متعة حقيقية.


  • ماراثون الكلاسيكو النسائي يشتعل بـ 3 مواجهات نارية!


    من كان يتصور أن أسبوع التوقف سيكون هو قمة موسم الكلاسيكو؟ لمن يبحث عن متعة كروية مكثفة، فإن كرة القدم النسائية تسرق الأضواء تمامًا مع سلسلة غير مسبوقة من المواجهات الكبرى بين ريال مدريد وبرشلونة.

    فبينما تهدأ محركات دوريات الرجال، سنشهد ثلاث مباريات كلاسيكو نارية في غضون أسبوعين فقط، مما يمثل ملحمة حقيقية لعشاق الفريقين.

    تبدأ السلسلة بمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على ملعب الملكي، ثم تلتقط الأنفاس قبل العودة للمنافسة المحلية في الدوري الإسباني يوم الأحد 29 مارس في لقاء مرتقب آخر على ملعب الملكي.

    وتُختتم هذه السلسلة الملحمية بمباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري الأبطال يوم الخميس 2 أبريل على ملعب برشلونة، حيث سيُحدد المتأهل لنصف النهائي القاري.


    • إعلان

  • الملحق الأوروبي ومعركة الرمق الأخير للمونديال


    تتجه الأنظار صوب القارة العجوز حيث تشتعل منافسات الملحق الأوروبي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وهي المواجهات التي ستحسم آخر أربعة مقاعد للقارة في كأس العالم 2026.

    يوم 26 مارس سيكون موعدًا مع الإثارة حين يلتقي منتخب إيطاليا مع أيرلندا الشمالية في محاولة لتجنب كارثة غياب ثانية، بينما يصطدم منتخب ويلز بنظيره البوسني في لقاء متكافئ فنيًا.

    وفي نفس التوقيت، تشهد الملاعب مواجهة نارية بين أوكرانيا والسويد، ولقاءً يجمع بولندا وألبانيا، إضافة إلى صدام تركيا ورومانيا.

    الفائزون من هذه المباريات سيتواجهون في نهائيات الملحق يوم 31 مارس، مما يجعل الأسبوع الأخير من الشهر هو الأهم في مسيرة العديد من النجوم العالميين الذين يخشون ضياع فرصة التواجد في المحفل العالمي.


  • الملحق العالمي في المكسيك وفرصة العراق التاريخية


    بعيدً ا عن أوروبا، تستضيف المكسيك البطولة الفاصلة للملحق العالمي لتحديد آخر مقعدين في المونديال بنظام المسارات.

    يبدأ المسار الأول بمواجهة كاليدونيا الجديدة ضد جامايكا يوم 27 مارس، حيث ينتظر الفائز منهما منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في النهائي يوم 31 مارس.

    أما المسار الثاني الذي يحبس أنفاس الجماهير العربية، فيبدأ بلقاء بوليفيا وسورينام يوم 26 مارس، والمتأهل من هذا اللقاء سيكون على موعد مع مواجهة تاريخية أمام منتخب العراق في الأول من أبريل المقبل.

    أسود الرافدفين أمامهم فرصة ذهبية لانتزاع بطاقة التأهل وإسعاد ملايين العراقيين في واحدة من أهم مباريات الجيل الحالي.


  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    الفراعنة في اختبارات عالمية وقمة عربية بجدة


    يستغل المنتخب المصري هذا التوقف لخوض معسكر إعدادي قوي تحت قيادة حسام حسن، حيث يبحث الجهاز الفني عن الجاهزية القصوى قبل يونيو المقبل.

    يبدأ الفراعنة مشوارهم بلقاء ودي من العيار الثقيل ضد المنتخب السعودي في مدينة جدة يوم 27 مارس، وهي مباراة تمثل ديربيًا عربيًا بنكهة مونديالية تجمع بين مدرستين عريقتين.

    عقب هذه المباراة، تطير البعثة المصرية إلى برشلونة لمواجهة منتخب إسبانيا يوم 31 مارس في اختبار فني هو الأصعب للفراعنة منذ سنوات.

    ورغم غياب محمد صلاح للإصابة، إلا أن تواجد عمر مرموش ومصطفى محمد يمنح الهجوم المصري قوة ضاربة في مواجهة أبطال أوروبا.


  • قمم ودية عالمية


    تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من المباريات الودية الكبرى التي تجمع عمالقة اللعبة.

    تبرز قمة البرازيل وفرنسا يوم 26 مارس في مدينة بوسطن كأهم لقاء ودي في هذا التوقف، حيث يلتقي المرشحان الأول والثاني للقب المونديال في صراع مبكر على السيادة العالمية.

    كما يلتقي منتخب إنجلترا مع أوروجواي يوم 27 مارس في مواجهة تجمع بين القوة البدنية والمهارة اللاتينية.

    وفي يوم 31 مارس، تتواصل الإثارة بلقاء البرتغال والولايات المتحدة، ومواجهة أخرى تجمع البرازيل بكرواتيا في مدينة أورلاندو، مما يجعل الأراضي الأمريكية مسرحًا لمعارك كروية طاحنة تهدف للوصول إلى التشكيل المثالي قبل انطلاق البطولة.


  • بعيدًا عن العشب الأخضر ماذا تشاهد


    إذا كنت ترغب في قسط من الراحة بعيدًا عن ضغط المباريات، فإن هذا الأسبوع حافل بالفعاليات الترفيهية والرياضية الأخرى.

    في عالم السينما، تتصدر أفلام الخيال العلمي المشهد مع عروض قوية في دور السينما العالمية، وأبرزها فيلم "بروجيت هايل ماري" لرايان جوسلينج الذي يتصدر شباك التذاكر ويلقى تقييمات مذهلة من النقاد والمشاهدين.

    وفي عالم الرياضات الأخرى، تصل بطولة ميامي للتنس إلى مراحلها الحاسمة هذا الأسبوع بمشاركة المصنفين الأوائل.

    كما يترقب عشاق السرعة التحضيرات الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في اليابان مما يعني أن جدولك سيكون ممتلئًا تمامًا سواء كنت تتابع الكرة أو تبحث عن بدائل ترفيهية أخرى.