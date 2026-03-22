توصل زين الدين زيدان إلى اتفاق شفهي لتولي منصب مدرب منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشامب بعد كأس العالم 2026

في تطور مهم لمستقبل "المنتخب الأزرق"، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) فيليب ديالو أن هوية المدير الفني القادم للمنتخب الوطني قد حُسمت بالفعل. وفي حين يواصل ديشامب تركيزه على كأس العالم 2026 المقبلة، فقد اكتملت خلف الكواليس الاستعدادات الأساسية للانتقال الذي سيحدث بعد البطولة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، كشف ديالو أنه أجرى محادثات مع المرشحين لضمان انتقال سلس للسلطة عندما تنتهي الحقبة الحالية في نهاية المطاف.

كان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حريصاً في السابق على عدم المساس بسلطة ديشامب، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى أن خطة رسمية قد تم وضعها بالفعل.