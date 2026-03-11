غيوم تلوح في الأفق على مستقبل دوفان زاباتا في تورينو. على الرغم من تجديد عقده حتى عام 2027، فإن المهاجم الكولومبي غير متأكد من بقائه في الفريق بعد موسم آخر أقل من التوقعات.
تورينو، زاباتا سيصبح لاعباً حراً في الصيف؟ الشرط الجزائي وخطة النادي
الشرط الوارد في عقد دوفان زاباتا
هناك بند في الاتفاقية الجديدة مع المهاجم يسمح لنادي أوربانو كايرو بفسخ عقد لاعب نابولي السابق. هذا ما ذكرته صحيفة توتوسبورت، التي أفادت بأن تورينو سيكون بإمكانه، بل وسيكون عليه، اتخاذ قرار بشأن زاباتا في نهاية الموسم، في مايو. وستكون هذه القرار، حسب الصحيفة، "مستقلاً وأحادي الجانب". إذا قرر تورينو فسخ عقد اللاعب قبل عام من انتهاء مدته، فسيتعين عليه دفع غرامة قدرها مليون يورو. سيكون على الرئيس والمدير الرياضي الجديد بيتراكي اتخاذ قرار من شأنه أن يضمن استمرارية خطة الحد من الرواتب، مما يوفر حوالي 3 ملايين يورو من راتبه الإجمالي. وفقًا لصحيفة توتوسبورت، لم يتم اتخاذ القرار بعد وتم تأجيله إلى مايو، بعد انتهاء الموسم، سواء في حالة بقاء تورينو في الدوري أو في حالة هبوطه المؤسف.
المسيرة المهنية والراتب
دوفان - الذي يبلغ من العمر 35 عامًا - جدد عقده مع تورينو في أبريل 2025 وتم تمديده من 2026 إلى 2027 براتب كبير قدره 2.5 مليون صافي، أي 5 ملايين إجمالي. تم اتخاذ القرار من قبل أوربانو كايرو ودافيد فاجناتي ووافق عليه المدرب باولو فانولي. وكما تذكر صحيفة تورينو، كان هذا التجديد بمثابة رسالة إلى المجموعة، إلى غرفة الملابس: تم منح الثقة لمهاجم كان في ذلك الوقت في وضع صعب. في الواقع، لم يكن قد تعافى بعد من الإصابة الخطيرة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الداخلي والغضروف المفصلي الجانبي.
بعد تجاوز الإصابة، كان ما أصبح لاحقًا قائد تورينو الجديد قد قدم موسمًا رائعًا سجل فيه 12 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة، لكنه لم يتمكن من تكرار ذلك في المواسم التالية - بعد الإصابة - حيث سجل 5 أهداف فقط في عامين، وهو رصيد ضئيل جدًا بالنسبة للاعب سجل 126 هدفًا في الدوري الإيطالي، وقد يتعرض مستقبله مع تورينو للخطر الآن بسبب بند في عقده.