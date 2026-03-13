Simeone Torino ParmaGetty Images

تورينو - بارما، تقييمات CM: سيميوني وفلاسيتش، يا له من ثنائي! بيليجرينو يحسم المباراة

تقييمات مباريات الجولة التاسعة والعشرين.

تورينو

بعد شوط أول شهد بعض الصعوبات، فرض تورينو سيطرته الكاملة على المنافس في الشوط الثاني وحقق فوزاً مستحقاً. كان فلاسيتش وسيميونا الأفضل على أرض الملعب، بينما عاد زاباتا إلى مستواه القديم من على مقاعد البدلاء.

باليري 6: ارتكب بعض الأخطاء في الهدف الذي استقبله، لكن أداءه كان جيداً في بقية المباراة.

كوكو 6: قدم أداءً دفاعيًا جيدًا، حيث أغلق المساحات بشكل جيد وامتد أيضًا في مرحلة الهجوم المرتد.

إسمايلي 6.5: أغلق المساحات جيدًا أمام أوريستانيو، وساعد أيضًا على الجانب.

إيبوس 6: واجه بعض المشاكل في الشوط الأول أمام بيليجرينو، بينما تمكن في الشوط الثاني من التكيف بشكل أفضل مع وتيرة المباراة.

(من الدقيقة 48 من الشوط الثاني ماريانوتشي: بدون تقييم)

بيدرسن 6: أداء مقبول بشكل عام، وكان حاضراً بشكل جيد في المباراة.

إلخان 7: سجل هدفه الأول وقدم أداءً مقنعاً.

(من الدقيقة 30 من الشوط الثاني براتي 6: دخول جيد إلى الملعب، وساعد جيدًا في مرحلة الاحتواء.)

جينيتيس 6: أداء مقبول بشكل عام، ربما كان بإمكانه المجازفة ببعض اللعبات الأكثر تعقيدًا.

أوبرادور 6,5: لعب على الجانب الأيسر، وقدم مساهمة جيدة في التداخل مع ك. آدامز.

فلاسيتش 7,5: قائد خط الوسط، شكل حاجزًا جيدًا في مرحلة التراجع وانطلق بسرعة كبيرة في الاتجاه العمودي. دائمًا ما يكون ذو قيمة كبيرة للعب الفريق.

(من الدقيقة 48 من الشوط الثاني أنجورين: غير مقيم)

آدامز 7: مباراة عالية الكثافة. دائمًا في قلب الأحداث، يستعيد الكثير من الكرات ويطلق الفريق بشكل جيد. يتوج أداءه بتمريرة حاسمة للهدف الثالث.

(من الدقيقة 17 من الشوط الثاني زاباتا 7: أخيرًا مباراة مقنعة للمهاجم، الذي أظهر كل قوته بهدف جميل جدًا من مسافة بعيدة.)

سيموني 7.5: كان خطيرًا دائمًا في الهجوم، حيث افتتح التسجيل أولاً ثم قام بحركة رائعة عند تسجيل الهدف الثالث، مما يؤكد اللياقة البدنية العالية للاعب.

(من الدقيقة 30 من الشوط الثاني: كولينوفيتش 6.5: دخل المباراة بشكل جيد، وشكل تهديداً حقيقياً بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب بتسديدة رائعة على المرمى.)

المدرب: دافيرسا 7: تورينو يفوز ويقنع. بعد شوط أول متقلب، سيطر الفريق في الشوط الثاني على الملعب وفرض نفسه بقوة على الخصم. من على مقاعد البدلاء، اختار دافيرسا زاباتا الذي كان في أفضل حالاته وكولينوفيتش الذي كان في أفضل مستوياته.

  • بارما

    الضيوف، بعد شوط أول جيد، انهاروا بدنيًا في الشوط الثاني وخرجوا بهزيمة نكراء. واجهت خط الدفاع صعوبات عديدة، بينما برز بيليجرينو في الهجوم.

    سوزوكي 5: مباراة لم تكن سهلة بالتأكيد بالنسبة له بعد الإصابة الطويلة. في الشوط الأول، تم تجاوزه من تحت الساقين، بينما في الشوط الثاني تلقى الكرات من كل مكان.

    ديلبراتو 5.5: أداء تراجع بشكل خاص في الشوط الثاني. واجه صعوبات خاصة في قراءة اللعب الدفاعي، وفي مرحلة الهجوم المرتد تباينت أدائه بين اللعب الجيد والأخطاء التي كان يمكن تجنبها.

    ترويلو 5: واجه صعوبة خاصة في مراقبة سيميوني. ترك مسافات كبيرة جدًا مما سمح للخصوم باللعب بكل الوقت الممكن.

    (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني فالينتي 5: لم يلمس الكرة سوى مرات قليلة، والكرة التي لعبها غالبًا ما فقدها أو استعادها زملاؤه).

    سيركاتي 5: بطيء في الإغلاق، غالبًا ما يصل متأخرًا وغير دقيق في تمريراته لزملائه في مرحلة الهجوم المرتد.

    كريماسكي: غير مقيم

    (من الدقيقة 11 من الشوط الأول، بريتشجي 5.5: لم يقنع تمامًا في المباراة، كان متحفظًا إلى حد ما، ولم يدخل حقًا في صلب اللعب.)

    (من الدقيقة 33 من الشوط الثاني أوندريكا: غير متاح)

    أوردونيز 5,5: في الشوط الأول يحاول صنع بعض الفرص الجيدة، خاصة بين الخطوط، لكنه يختفي من الملعب في الشوط الثاني.

    (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني أوريستانيو 5: حركاته غالبًا ما تكون مشوشة، دون مساهمة حقيقية في الهجوم.)

    كيتا 4,5: كان محظوظًا في هدف الهدف الذاتي، أما الباقي فكان مجهودًا كبيرًا خاصة في الهجمات المرتدة السريعة لزملائه.

    (من الدقيقة 18 من الشوط الثاني، إستيفيز 6: دخول جيد إلى الملعب، وإن لم يتبعه زملاؤه كثيرًا.)

    سورنسن 5.5: يفتقر دائمًا إلى الدقة اللازمة لإنهاء الهجمة بشكل جيد. متكلف للغاية.

    فاليري 5.5: كان أكثر نشاطًا في الشوط الأول، بينما في الشوط الثاني تراجع أداءه قليلاً مثل بقية الفريق، وفقد كرات مهمة.

    ستريفزا 6: في المرحلة الهجومية، يحاول بناء شيء ما، حتى من خلال مواجهة الخصم.

    بيليجرينو 6.5: بالتأكيد الأفضل بين زملائه. سجل هدف التعادل المؤقت، بينما لعب بشكل جيد طوال المباراة مستغلاً جسده ومشكل خطورة في منطقة جزاء الخصم.

    المدرب: كويستا 5: انهار بارما بدنيًا في الشوط الثاني. ربما كان يجب إجراء التبديلات في وقت أبكر، على الرغم من أنها لم تحدث التغيير المطلوب في الأداء بشكل عام.

