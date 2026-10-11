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Marcus Thuram FranceGetty
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"أحترمه ولكن" .. تورام يوجه رسالة إلى زيدان بعد الاستبعاد من تشكيل فرنسا

إنتر
إنتر ضد بارما
بارما
الدوري الإيطالي
ماركوس تورام
زين الدين زيدان

تورام يسجل في انتصار إنتر على بارما

أهدى ماركوس تورام هدفه إلى زين الدين زيدان، سجّل مهاجم إنتر في الفوز بثلاثية نظيفة على بارما، ثم وجّه رسالة إلى المدير الفني لمنتخب فرنسا، الذي لم يستدعِه لمباريات دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

وقال تورام للإعلام عقب اللقاء: «كنت أتمنى الذهاب مع المنتخب الوطني، لكن المدير الفني اتخذ خياراته وأنا أحترمها. بقيت في بينيتينا (مقر تدريبات إنتر)، وعملت بشكل جيد للغاية. كان الناس يقولون إننا نبدأ دائماً باستقبال الأهداف؛ سيكون هناك دائماً حديث عنّا، لكننا لا ننزل إلى أرض الملعب إلا من أجل الفوز».

الضحية المفضلة - كان أيضاً هدفه الخامس في خمس مباريات ضد بارما، النادي الذي يمثّل المدينة التي وُلد فيها، بما في ذلك الهدف الذي افتتح مباراة لقب الدوري الإيطالي في الثالث من مايو.

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