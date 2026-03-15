تورام يتحدث عن العنصرية: "الإهانات الموجهة إلى فينيسيوس في دوري أبطال أوروبا؟ شعرتُ أنني مستهدف أنا أيضاً"

أجرى لاعب خط وسط يوفنتوس خفرن ثورام مقابلة مع قناة Canal + وتحدث عن موضوع العنصرية في عالم كرة القدم، مركّزاً بشكل خاص على الإهانات العنصرية المزعومة التي وجهها لاعب بنفيكا بريستياني إلى لاعب ريال مدريد رقم 7 فينيسيوس، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا: "الأمر صعب بالنسبة لشاب أسود. في عام 2026، لا يزال من الممكن أن تتعرض للاعتداء بسبب لون بشرتك.تعرض فينيسيوس للاعتداء؛ كان الأمر كما لو أنني تعرضت للاعتداء. كان من الممكن أن يحدث ذلك لي... وكل ذلك لأنني أسود؟ ليس لدي الحل لوقف ذلك، ليس لدي الحل لوقف ذلك في الملاعب". وفيما يلي التصريحات الأخرى: