ضربة موجعة للديوك.. الإصابة تبعد نجم فرنسا عن موقعة السويد في كأس العالم!

سيتعين على المنتخب الفرنسي خوض مواجهته أمام السويد في دور الـ32 من كأس العالم بدون ماركوس تورام؛ حيث يعاني مهاجم إنتر من مشكلة في ربلة الساق (السمانة)، وهي نفس الإصابة التي أجبرته على الغياب عن مباراة النرويج الماضية.

بعد غيابه عن مواجهة النرويج، يبدو أن ماركوس تورام سيضطر للانسحاب أيضاً من مباراة دور الـ32 ضد السويد، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء في نيويورك. يعاني مهاجم إنتر من مشكلة عضلية في ربلة الساق، ولم يشارك في التدريبات الجماعية يوم الأحد، مما يجعل من الصعب تواجده تحت تصرف المدرب ديشان في المواجهة المرتقبة ضد جيوكيريس ورفاقه. ومع ذلك، قد يتواجد تورام على مقاعد البدلاء، كما حدث في مباراة النرويج.