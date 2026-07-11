انتقد توماس توخيل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تغليظ عقوبة الإيقاف بحق جاريل كوانساه من مباراة واحدة إلى مباراتين، وذلك عقب فوز إنجلترا على المكسيك في كأس العالم. واعترف مدرب المنتخب الإنجليزي بأنه لم يتلقَ أي تفسير لهذا القرار، في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لخوض مباراة ربع النهائي أمام النرويج.
"إذا أردت ردًا أرسل لهذا الإيميل".. المسؤولة الإعلامية للفيفا تفاجئ توخيل بشأن إيقاف كوانساه في المؤتمر الصحفي!
إنجلترا تنتظر الإجابات بشأن إيقاف كوانساه
وكشف توخيل أن بعثة إنجلترا لم تُبلغ بأسباب زيادة مدة إيقاف كوانساه إلى مباراتين، إثر تعرضه للطرد أمام المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم. وكان كوانساه قد تلقى البطاقة الحمراء بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) في وقت مبكر من الشوط الثاني على ملعب "أزتيكا"، إثر تدخل قوي على مستوى الكاحل ضد خيسوس جالاردو. وفي حين أن البطاقة الحمراء المباشرة من هذا النوع تؤدي عادةً إلى الإيقاف لمباراة واحدة، تم تمديد العقوبة بعد اعتبار التدخل "لعبًا عنيفًا وخطيرًا".
- AFP
توخيل يطالب بإجابات حول الإيقاف
وكانت هناك تكهنات بأن الانتقادات اللاذعة التي وجهها توخيل للحكام عقب المباراة ربما تكون قد أثرت على القرار، لكن المدرب الإنجليزي أصر على أنه لم يتلقَ أي تفسير من الفيفا. وفي المؤتمر الصحفي، سُئل توخيل عما إذا كان قد تلقى أي تواصل من الفيفا بشأن قرار إيقاف جاريل كوانساه لمباراتين وما إذا كانت انتقاداته لعبت دورًا في ذلك. فأجاب: "لا، لا أعتقد ذلك، كما أننا لم نتلقَّ أي تفسير".
وهنا تدخلت المسؤولة الإعلامية في الفيفا مضيفة بصيغة مازحة: "إذا كنتم تريدون ردًا من الفيفا، فأرسلوا رسالة إلى البريد الإلكتروني media@fifa.com"، ما أثار موجة من الضحك في قاعة المؤتمر.
وأعرب توخيل عن إحباطه بعد الفوز على المكسيك، مشككًا في مستوى التحكيم ومدى ثبات قراراته: "الأمر ليس جيدًا بما يكفي. الحكام ليسوا جيدين بما يكفي. الحكم الرابع ليس جيدا بما يكفي، هذه هي الخلاصة. هل كان هناك خطأ واضح وصريح لكي تُحتسب ركلة جزاء المكسيك؟ بالتأكيد لا، ولكن تقنية الفيديو تتدخل وتقلب موقفًا لم يحتسب فيه الحكم حتى خطأً عاديًا. هذا غير مقبول".
توخيل يطالب ببذل المزيد من الجهد
وفي حين سيطرت الأجواء الانضباطية على المشهد، يصر توخيل على ضرورة تركيز فريقه على المهمة التي تنتظرهم. الروح التي أظهرها الفريق في أجواء ملعب أزتيكا العدائية منحتهم قاعدة صلبة، لكن المدرب يطالب بالمزيد مع اشتداد الضغط في الأدوار الإقصائية.
وحذر توخيل قائلًا: "أعتقد أننا قطعنا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة. ما زلنا جائعين، وما زالت لدينا أحلام وهدف كبير نلعب من أجله. الخطوة التالية هي الفوز في ربع النهائي. لقد تركنا تلك المباراة خلفنا، ونأخذ معنا الإيجابيات والثقة، لكن كل ما يهمنا الآن هو ما ينتظرنا أمامنا".
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إنجلترا توجه تركيزها نحو النرويج
وتحول إنجلترا تركيزها الآن نحو مواجهة ربع النهائي المرتقبة أمام النرويج في ميامي. ورغم أن إيقاف كوانساه يمثل تشتيتًا غير مرغوب فيه داخل المعسكر، يأمل توخيل ألا يتأثر فريقه بهذه الأزمة وأن يتمكن من تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى نصف النهائي.
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