توخيل يعد بمنع الجواسيس في كأس العالم: لا نريد للخصوم معرفة أسرارنا!
تأمين معسكر كانساس سيتي
وقد أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفعل عمليات تفتيش مكثفة على مرافق التدريب في مدينة كانساس سيتي، حيث ستتخذ إنجلترا من هناك مقراً لها طوال فترة البطولة. ومع استعداد الفريق للسفر في الأول من يونيو، أقر توخيل بأن المساحات المفتوحة للملاعب استلزمت تركيب حواجز إضافية وزيادة التواجد الأمني لضمان الخصوصية أثناء التدريبات التكتيكية.
وتطرق توخيل إلى احتمال وجود أعين متلصصة، قائلاً للصحفيين: "سنتولى ذلك بالطبع. بأفضل طريقة ممكنة ودون مبالغة. الأمر كما هو. كما تعلمون جميعاً، كان للأرجنتين الخيار الأول لاختيار منشأة راقية ومنعزلة للغاية في كانساس. لذا، كالعادة، تحاول التأثير على ما يمكنك التأثير عليه. نحن سعداء جدًا بمرافق التدريب، خاصةً ما حققته الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجميع المسؤولين منها الآن."
حماية الأسرار التكتيكية
يدرك توخيل جيدًا أن أدنى تسريب للمعلومات قد يكون له ثمن باهظ في أعلى مستويات كرة القدم الدولية. وشدد المدرب الألماني على أن الاستعدادات النهائية، ولا سيما تدريبات الكرات الثابتة وركلات الجزاء، يجب أن تظل مقتصرة على التدريبات المغلقة تمامًا لتجنب منح المنافسين أي ميزة قبل يوم المباراة.
وأوضح مدرب منتخب إنجلترا ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات الإضافية، قائلاً: "أعتقد أن هذا يناسب جميع احتياجاتنا، لكنني أوافق على أنه يمكن التغاضي عن ذلك. أعتقد أننا سنوفر الحماية هناك وسنبني بعض الحماية. لأنه، بالطبع، أمر بالغ الأهمية؛ إذا تدربت على درجة حرارة تحت الصفر، وقمت ببناء الفريق، وقمت بتمارين الكرات الثابتة، واختتمت بضربات الجزاء. لا تريد أن يعرف الخصم ذلك. فهذا يمنحك ميزة حاسمة. لذا نحاول أن نكون سريين قدر الإمكان."
بناء روح الأخوة من خلال علم النفس
إلى جانب الجانب الأمني المادي، يركز توخيل على القوة النفسية لفريقه من خلال ضم ريتش هامبسون، أخصائي علم النفس الرياضي، إلى الدائرة المقربة. والهدف من ذلك هو مراقبة ديناميكيات المجموعة والتأكد من التزام كل لاعب التزامًا تامًا بالقضية الجماعية، في سعيهم لإنهاء انتظار إنجلترا الطويل للفوز بلقب.
وتحدث توخيل بالتفصيل عن دور الطاقم النفسي، قائلاً: "إنهم مجرد جزء من العملية؛ إنهم يستمعون إلى لغتنا. إنهم مجرد جزء من اجتماعاتنا، بشكل أو بآخر، بطريقة رسمية. إنهم يستمعون إلى لغتنا. إنهم يستمعون إلى الطريقة التي نتحدث بها عن اللاعبين، والطريقة التي نتحدث بها عن تشكيل الفرق، ومن ثم فهو جزء من طاقمنا. ريتش جزء من فرق الشباب، ويطور ويراقب التواصل والسلوكيات داخل المجموعة والسلوكيات خلال المباريات، ويقارنها بفرق وطنية أخرى على أعلى مستوى، ويُظهر لنا فرصًا للتحسين."
اختبار الاستعداد النهائي
وتشمل الاستعدادات لمباراة الولايات المتحدة أيضًا قائمة احتياطية سرية من اللاعبين الذين يجب أن يكونوا مستعدين لترك كل شيء في حال وقوع إصابة. وكشف توخيل أنه تحدث إلى حوالي 50 لاعبًا قبل الإعلان عن تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبًا، وأن رد فعل أولئك الذين لم يتم اختيارهم قد أثر على من بقي في قائمة البدلاء ذات الأولوية القصوى.
وأوضح توخيل نهجه تجاه حالة الاستعداد، قائلاً: "أولاً وقبل كل شيء، لا نريد أن يصاب أي لاعب، لكننا ندرك إمكانية استدعاء لاعبين. وجميع اللاعبين يعرفون ذلك. كانت الصياغة في المكالمات الهاتفية مختلفة قليلاً بالنسبة للاعبين الذين كانوا قريبين جدًا من تلقي مكالمة، وقلنا لهم: 'اسمع، أنت في مرتبة عالية جدًا على القائمة'، لكن دون أن نعدهم بشيء.
"ما زلت أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا: من بين المدافعين ومن بين لاعبي الوسط يحتاج إلى الاستبدال؟ لذلك لا يمكنك أن تقول على الفور، إذن سأختارك، ولم أفعل ذلك. كانت الصياغة مختلفة نوعًا ما. بالنسبة لأولئك الذين كانوا قريبين، ولأكون صريحًا تمامًا، فإن رد فعل اللاعبين تجاه خيبة الأمل يلعب دورًا أيضًا. لأنني تعلمت الكثير أمس من جميع المكالمات الهاتفية. وقد أعطاني ذلك تأكيدًا بشأن من سيجيب على الهاتف بسعادة عندما نتصل به. حتى في أستراليا أثناء العطلة. من سيكون، ومتى يجب أن أكون في المكان المحدد؟"