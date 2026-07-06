توخيل وبلاتر يهاجمان الفيفا وكورتوا يتحدى بالوجون.. والاتحاد البرازيلي يدافع عن حكم الواقعة!





أبدى الألماني توماس توخيل مدرب منتخب الأسود الثلاثة، استنكاره الشديد لقرار العفو الإداري الذي منح أصحاب الأرض ميزةً غير عادلة، واصفًا الإجراء بأنه يهدد مصداقية القرارات التحكيمية مستقبليًا.

وقال توخيل: "أين يبدأ هذا الأمر وأين ينتهي؟ هل يمكننا إلغاء البطاقات أم لا؟ ما هي المعايير؟ وما الذي يحدث؟ نعم، سؤال ما هو الحد هو السؤال الذي لا أملك إجابة عنه، وأين سينتهي هذا؟ هل نستأنف إذا كانت البطاقة الصفراء ليست صفراء؟ هل نعتقد أنها لم تكن بطاقة حمراء، أم أن شخصًا آخر يعتقد ذلك؟ هذا هو سؤالي وأنا لا أملك إجابة".

وأضاف عن مبررات العفو واستبعاد لاعبه جاريل كوانساه الذي طرد أمام المكسيك: "من الذي ألغى هذا القرار إذن؟ ومتى؟ ولأي أسباب؟ وأين سيتوقف هذا الآن؟ هذا أمر غريب بالنسبة لي، نحن نريد فقط الثبات في القرارات، والبطاقة الصفراء بعد الدقيقة الأولى لديكلان رايس يمكننا مناقشتها إلى ما لا نهاية، وأنا أعتقد أنها لم تكن تستحق بطاقة، فهل يمكننا إلغاءها؟ وهل يمكن لفرنسا إلغاء بطاقة أوليسي الصفراء التي لم تكن مستحقة؟ أين ينتهي هذا؟ أنا لا أعرف القواعد، ولست الشخص المناسب لأسأله، سأنتظر وأرى ما سيحدث".



