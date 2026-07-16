هل يرحل عن منصبه؟ توخيل يرد على أنباء استقالته بعد الوداع الصادم لكأس العالم

على الرغم من خيبة الأمل الناجمة عن خسارة فرصة وصول إنجلترا إلى أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، يبدو أن منصب توخيل آمن.

وفقًا لـ«بي بي سي»، أعرب مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن دعمه الكامل للمدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونخ، ومن المتوقع أن يظل توخيل في منصبه حتى بطولة يورو 2028. بالإضافة إلى ذلك، أكد توخيل أيضًا أنه لن يستقيل من منصبه.

وقال توخيل: «سنستمر في تنفيذ العقد حتى بطولة أمم أوروبا التي ستُقام على أرضنا». «أنا أتطلع إلى ذلك، على الرغم من أنه من الصعب في الوقت الحالي الحديث عن المستقبل البعيد.

"تُقصى العديد من الدول الكبرى في كرة القدم قبل مرحلة نصف النهائي، لذا فإن هذا يعد إنجازاً. لا أحد يريد سماع ذلك في الوقت الحالي؛ وأنا أيضاً لا أرغب في ذلك لأننا نطالب أنفسنا بأقصى ما يمكن. هذه هي طبيعة التنافسية."



