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هل يرحل عن منصبه؟ توخيل يرد على أنباء استقالته بعد الوداع الصادم لكأس العالم

توماس توخيل
إنجلترا
كأس العالم
إنجلترا ضد الأرجنتين
الأرجنتين

نهاية دراماتيكية لرحلة إنجلترا في المونديال

تحمل توماس توخيل مسؤولية هزيمة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، بعد أن تسبب تغيير تكتيكي في خسارة الفريق.

وعلى الرغم من هذه النكسة، أكد مدرب منتخب إنجلترا أنه لا يزال ملتزمًا بقيادة «الأسود الثلاثة» نحو بطولة أمم أوروبا التي ستُقام على أرضها، بعد أن حظي بدعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

  • تغييرات أدت إلى الهزيمة

    تحمل توخيل المسؤولية بعد هزيمة إنجلترا 2-1 أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026.

    وكانت إنجلترا متقدمة بهدف سجله أنتوني جوردون قبل أن يقرر المدرب اللعب بخمسة مدافعين، وهو قرار سمح للأرجنتين بالسيطرة على الكرة وتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة.

    واعترف مدرب «الأسود الثلاثة» بأن التغيير التكتيكي لم يحقق النتيجة المرجوة، فبدلاً من الحفاظ على التقدم، فقد فريقه زخمه مع تزايد سيطرة الأرجنتين على المباراة، مما سمح لها بإكمال عودتها في النتيجة.

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  • هل يرحل توخيل عن منصبه؟

    على الرغم من خيبة الأمل الناجمة عن خسارة فرصة وصول إنجلترا إلى أول نهائي لكأس العالم منذ عام 1966، يبدو أن منصب توخيل آمن.

    وفقًا لـ«بي بي سي»، أعرب مارك بولينجهام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن دعمه الكامل للمدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونخ، ومن المتوقع أن يظل توخيل في منصبه حتى بطولة يورو 2028. بالإضافة إلى ذلك، أكد توخيل أيضًا أنه لن يستقيل من منصبه.

    وقال توخيل: «سنستمر في تنفيذ العقد حتى بطولة أمم أوروبا التي ستُقام على أرضنا». «أنا أتطلع إلى ذلك، على الرغم من أنه من الصعب في الوقت الحالي الحديث عن المستقبل البعيد.

    "تُقصى العديد من الدول الكبرى في كرة القدم قبل مرحلة نصف النهائي، لذا فإن هذا يعد إنجازاً. لا أحد يريد سماع ذلك في الوقت الحالي؛ وأنا أيضاً لا أرغب في ذلك لأننا نطالب أنفسنا بأقصى ما يمكن. هذه هي طبيعة التنافسية."


  • الألماني يتحمل المسؤولية

    تحدث توخيل عن التغيير التكتيكي الذي فشل في النهاية في الحفاظ على تقدم إنجلترا. ورغم قبوله للنقد، أصر على أن القرار اتُخذ استجابةً للطريقة التي كانت تسير بها المباراة.

    وأوضح قائلاً: «قررنا اللعب بخمسة مدافعين لأن الفجوات كانت واسعة للغاية. لعبت الأرجنتين بمخاطرة أكبر، وبإيقاع أسرع، وربما بشعور أنها لم يعد لديها ما تخسره، مما أطلق العنان لها ودفعنا إلى التراجع».

    "لأننا، كما هو واضح، لعبنا فجأة بشعور أن لدينا الكثير لنخسره. بالطبع تقع المسؤولية على عاتق المدرب، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فمن السهل القول إن القرار كان خاطئاً".

    ومع ذلك، لا يزال مدرب إنجلترا يشيد بلاعبيه على الرغم من الهزيمة المؤلمة، قائلاً: «في الوقت الحالي، لا أشعر بأي ندم. بذل الفريق كل ما في وسعه وكنا قريبين جدًا جدًا من الفوز. كنا نستحق التقدم 1-0. لعبنا إحدى أفضل مبارياتنا، وربما أفضل مباراة لنا في ظل هذه الظروف. كان أداء الفريق رائعاً – لكننا لم نتمكن من حسم الأمور لصالحنا».

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  • england(C)Getty Images

    الظهور الأخير لإنجلترا في المونديال

    تلاشت آمال إنجلترا في الفوز بكأس العالم، لكن فريق توخيل لا يزال أمامه مباراة واحدة. وسيواجه الفريق فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث سيضمن الفوز الميدالية البرونزية وأفضل نتيجة يحققها «الأسود الثلاثة» في كأس العالم منذ فوزها باللقب على أرضها عام 1966.

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