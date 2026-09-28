وصفني بـ"الفاشل" بعد تسجيل ثنائية.. توتي يكشف عن هدفه الأجمل والسر وراء قسوة والده المستمرة

تحدث توتي عن بدايته ونهايته قائلاً: "اللحظة الكروية الأجمل كانت تحديدًا في 28 مارس قبل ثلاثة وثلاثين عامًا؛ لأن الظهور الأول هو الحلم الذي يراود جميع الشباب والأطفال باستمرار، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، تمكنت من تحقيقه ومواصلة المشوار".

وأضاف النجم الإيطالي: "أما اللحظة الأسوأ؟ باستثناء الإصابات التي تعد جزءًا من الرحلة، كان يوم اعتزالي هو الأسوأ، عندما أغلقت هذا الباب إلى الأبد. فكما توجد بداية، لا بد أن تكون هناك نهاية". وتابع: "الحقيقة هي أننا كلاعبين نمتلك طريقة تفكير وأسلوب حياة يختلف عن الأشخاص العاديين؛ فيومنا مليء بالعادات، ونفعل دائمًا الأشياء ذاتها، وحياتنا لها نفس الإيقاع وفترات الراحة، وهذا الأمر يمنحنا الطمأنينة".

وأكمل معترفاً: "نعم، لقد شعرت بالخوف، لأنه عندما تطوي صفحة من حياتك، فإنك لا تعرف ما ينتظرك. وعندما تعتاد على أشياء معينة وتدرك أنك لن تتمكن من تكرارها، فإنك تواجه الفراغ، وعليك أن تملأه بالكثير من الأشياء الأخرى".