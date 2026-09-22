رغم بلوغه التاسعة والأربعين .. توتي يكشف عن هوية فريقين كبيرين في إيطاليا حاولا ضمه!

وواصل توتي: أول من تقدّم نحوي كانوا مسؤولي جنوى، الذين تحدثت معهم مباشرة. طرحوا عليّ سؤالاً بسيطاً: "إذاً، هل تريد أن تخوض هذه التجربة الجديدة أم لا؟" كانوا جادين.
أخذت وقتاً لأقرر، وقبل أن أعطي جواباً، بدأت العمل بجد. بجد كبير حقاً. واصلت لعب كرة القدم يوم الاثنين، وأضفت ثلاث حصص أسبوعياً في الصالة الرياضية وحصتين مع أخصائي العلاج الطبيعي، مع مراقبة النظام الغذائي. لا خبز، لا حلويات، لا شيء. كان التخلي عن الحلويات أمراً بالغ الصعوبة.
كان ملعب ماراسي يعجبني، إنه ملعب جميل، على الطريقة الإنجليزية، بجمهور شغوف يتابع المباريات وهو ملتصق بأرضية الملعب. تشعر بأنفاسهم على رقبتك. ثم إنني خضت آخر مباراة لي بقميص روما بالتحديد ضد جنوى، انظر إلى القدر.
كان جيلاردينو يرسل لي بعض رسائل الواتساب: "إذاً؟". إنه من بييلا، لذا لم يكن يتحدث كثيراً، ولا حتى عبر الرسائل.
كنت أتدرب دون أن أبذل جهداً كبيراً، وكان جسدي يستجيب جيداً، بعيداً عن الآلام الطبيعية لرجل يقارب الخمسين. كان ظهري متيبساً بعض الشيء، لكن لا شيء خطير. مع بعض التمارين، وبعد سبع سنوات من اعتزالي، اضطررت إلى البدء من الصفر، لكنني كنت أتوقع الأسوأ، فصمدت. كنت أبذل جهدي كمحترف.