توتوسبورت - ميلان، لقاء بين المدير الرياضي تاري ووكيل ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق القضية

لم يقرر ميلان بعد أي لاعب سيراهن عليه بكل قوته، لكن اسم ريتيغي يستحق النظر. على الرغم من أن الصفقة أبعد ما تكون عن البساطة. ينتهي عقده مع القضائية في عام 2029، وتكاليفه ليست منخفضة على الإطلاق. قبل عام، استثمر النادي السعودي 68.5 مليون يورو لانتزاعه من أتالانتا، ووفقًا للشائعات، فقد ضمن للمهاجم الإيطالي راتبًا إجماليًا يبلغ 20 مليون يورو سنويًا. وهي أرقام لا يستطيع ميلان الوصول إليها بالطبع. ريتيغي، الذي يعيش حياة مريحة في السعودية ولا ينوي بالتأكيد فرض انتقاله، سيعود بسرور إلى إيطاليا، كما أن فكرة اللعب في أحد الأندية الأكثر فوزًا بالبطولات تثير اهتمامه.