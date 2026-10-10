توتنهام يصعق مانشستر يونايتد بتعادل درامي.. ومشاركة مؤثرة لمرموش من مقاعد البدلاء

أظهر توتنهام هوتسبير مرونة ملحوظة ليقتنص تعادلاً بنتيجة 1-1 أمام مانشستر يونايتد، على الرغم من لعبه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين. وألغى هدف التعادل الذي سجله دومينيك سولانكي في الوقت بدل الضائع هدف الافتتاح الذي أحرزه بريان مبيومو، في معركة تكتيكية شهدها ملعب أولد ترافورد.

قدم توتنهام عرضاً دفاعياً صلباً ومنظماً في أولد ترافورد ليحصد تعادلاً بنتيجة 1-1 في مباراة اختبرت انضباطهم التكتيكي إلى أقصى حد. وبعد شوط أول سلبي تميز بمحفزات الضغط العالي والكتلة الدفاعية المتماسكة في وسط الملعب، اشتعلت المباراة في العشرين دقيقة الأخيرة. كسر بريان مبيومو حالة التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 73، وزادت المهمة صعوبة على "السبيرز" عندما تعرض البديل رودريجو بينتانكور للطرد بعد أربع دقائق فقط من الهدف.

وعلى الرغم من النقص العددي، رفض فريق المدرب روبرتو دي زيربي التخلي عن مبادئه في اللعب العمودي المباشر. وبينما كانوا يضغطون بحثاً عن هدف التعديل المتأخر، وجدوا ضالتهم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما استغل دومينيك سولانكي تمريرة ساندرو تونالي ليسكت جماهير مدرج "ستريتفورد إند". تترك هذه النتيجة توتنهام يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، لكنها تمنحه دفعة معنوية حيوية بالنظر إلى الظروف المعاكسة التي واجهها في الربع الأخير من اللقاء.