يصر توتنهام على إقناع روبرتو دي زيربي. المدرب الإيطالي هو الخيار الأول للنادي بعد الانفصال عن إيغور تودور، وقد أبدى المدرب السابق لمارسيليا استعداده لتولي مقعد تدريب «السبورز»، لكنه يفضل تأجيل اتخاذ أي قرار حتى نهاية الموسم، ليرى ما إذا كان الفريق سيتمكن من البقاء في الدوري. لكن النادي بحاجة إلى قائد فوري، والرغبة هي عدم تعيين مدرب مؤقت لإنهاء الموسم، بل مدرب يمكنه البقاء في المستقبل؛ ولهذا السبب، من بين الاحتمالات المختلفة، هناك اقتراح بتقديم عقد لدي زيربي يتضمن بنداً للخروج في حالة الهبوط. وتدخل صحيفة "ديلي ميل" في تفاصيل الأرقام التي قد تُعرض على دي زيربي: راتب قدره 12 مليون جنيه إسترليني في الموسم لمدة خمس سنوات، مما يجعله ثاني أعلى مدرب أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بيب جوارديولا.
توتنهام يصر على التعاقد مع دي زيربي، لكن المشجعين يحتجون قائلين: "لا نريده". السوابق مع غاتوسو والإيطالي الآخر ضمن المرشحين
حملة المشجعين ضد دي زيربي
لا يزال المدرب الإيطالي يفكر في الأمر، لكن في غضون ذلك، بدأ مشجعو توتنهام في اتخاذ موقفهم: «Not to De Zerbi» هي الحملة التي يطلقها مشجعو «السبورز» للتعبير عن رأيهم. وقد حدثت حالة مشابهة في عام 2021، عندما كان رينو غاتوزو على وشك تولي منصب المدرب في الناديالإنجليزي، لكن الصفقة فشلت في النهاية بعد احتجاج المشجعين الذين لم يرغبوا في تعيينه. ومن بين الأسماء الأخرى التي ارتبطت بتوتنهام في الأسابيع الأخيرة، هناك أيضًا اسم تياجو موتا، الذي توقف عن العمل منذ تجربته الأخيرة على مقاعد البدلاء في يوفنتوس والتي انتهت بإقالته في مارس 2025.
وضع توتنهام
يمر فريق توتنهام بأحد أسوأ المواسم في السنوات الأخيرة: مع بقاء سبع مباريات على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل الفريق المركز الرابع من القاع بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط: +1 عن وست هام. وعند استئناف الدوري، سيواجه الفريق فريق سندرلاند خارج أرضه في 12 أبريل، ثم فريق برايتون على أرضه، وبعد ذلك ستكون هناك المواجهة المباشرة مع ولفرهامبتون. في المباريات الأربع الأخيرة، سيواجه توتنهام أستون فيلا ولييدز وتشيلسي وإيفرتون.