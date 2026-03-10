توتنهام يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا غير المرغوب فيه ببداية سيئة ضد أتلتيكو مدريد، حيث تم استبدال الحارس أنتونين كينسكي بعد 15 دقيقة

اتخذ المدير المؤقت إيغور تودور قرارًا مفاجئًا بإشراك أنتونين كينسكي بدلاً من الحارس الأساسي غولييلمو فيكاريو، لكن الحارس التشيكي الشاب عانى من أمسية مأساوية. ارتكب خطأين فادحين، أولهما انزلاقه الذي أهدى ماركوس يورينتي هدف التقدم في الدقيقة السادسة.

وتفاقمت الأوضاع عندما أخطأ الحارس البالغ من العمر 22 عامًا في تمريرة خلفية روتينية بعد دقيقة واحدة من استقباله هدفًا من أنطوان جريزمان، مما سمح لجوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الثالث بسهولة في الدقيقة 15. تم استبدال كينسكي، الذي كان محبطًا، بفيكاريو على الفور، وغادر الملعب وهو يبكي.