توتنهام وتشيلسي يستعدان لخوض معركة على فيسنيك أسلاني بعد موسمه المتميز في الدوري الألماني
أندية لندن الكبرى تتصدر سباق الانتقالات
وفقًا لصحيفة «بيلد»، يدرس كل من توتنهام وتشيلسي حاليًا إمكانية التعاقد مع مهاجم هوفنهايم خلال فترة الانتقالات الصيفية، والذي أصبح أحد أكثر الأسماء التي تشغل الأحاديث في عالم كرة القدم الألمانية. ويسعى الفريقان اللذان يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تعزيز خط الهجوم، وتناسب ميزات أسلاني كمهاجم يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على الضغط العالي تمامًا مع متطلبات الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر على لندن وحدها، حيث يراقب العملاق الألماني بايرن ميونيخ الوضع أيضًا. وعلى الرغم من عدم ظهور أي عروض ملموسة حتى الآن، إلا أن المستوى الرائع الذي يقدمه المهاجم أدى إلى ارتفاع قيمته في نظر هوفنهايم.
أرقام مذهلة في الدوري الألماني
توضح الإحصائيات التي تخللت موسم انطلاقته القوية بالضبط سبب اهتمام أندية النخبة الأوروبية به. بعد أن سجل ثمانية أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة بالدوري الألماني، رسخ مكانته باعتباره ثاني أفضل هداف في فريقه. ويمتد تأثيره الإجمالي إلى ما هو أبعد من مجرد تسجيل الأهداف، حيث سدد 57 تسديدة على المرمى وفاز بـ170 مواجهة ثنائية هذا الموسم. وقد لفتت قدرته الفريدة على قيادة الهجوم بقوة هجومية خالصة مع الحفاظ على كفاءة فنية رائعة أنظار الكشافين في كل مكان.
قرار مهم ينبع من القلب
خارج الملعب، أثبت بالفعل أنه قادر تمامًا على اتخاذ قرارات مصيرية في حياته. وُلد في برلين لوالدين من كوسوفو، ومثل ألمانيا في عدة فئات شبابية قبل أن يقرر تغيير انتمائه الدولي قبل مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد سلوفاكيا. «قبل انضمامي لمنتخب تحت 21 عامًا بفترة وجيزة، اتخذت قرارًا عزيزًا على قلبي»، أوضح خلال ظهوره مؤخرًا في بودكاست «Phrasenmäher». "أخبرني حدسي أن كوسوفو هي الخيار الصحيح. أنا مرتبط جدًا بوطني. أقضي كل صيف هناك".
التغلب على العقبات للوصول إلى القمة
لم تكن رحلة المهاجم نحو القمة سهلة على الإطلاق، فقد خاض معركة شجاعة خلال فترة كادت أن تنهي مسيرته في موسم 2021/22. بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة وما تلاها من التهاب، واجه المهاجم الشاب أوقاتاً عصيبة وشكوكاً حقيقية حول قدرة جسده على تحمل المتطلبات البدنية للرياضة الاحترافية. والآن، بعد أن حقق موسمًا مذهلاً حقًا، يقف شامخًا كأحد أكثر المهاجمين المرغوبين في القارة، وهو محط أنظار أكبر الأندية الأوروبية.
