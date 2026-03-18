توتنهام وتشيلسي يستعدان لخوض معركة على فيسنيك أسلاني بعد موسمه المتميز في الدوري الألماني

وفقًا لصحيفة «بيلد»، يدرس كل من توتنهام وتشيلسي حاليًا إمكانية التعاقد مع مهاجم هوفنهايم خلال فترة الانتقالات الصيفية، والذي أصبح أحد أكثر الأسماء التي تشغل الأحاديث في عالم كرة القدم الألمانية. ويسعى الفريقان اللذان يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تعزيز خط الهجوم، وتناسب ميزات أسلاني كمهاجم يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على الضغط العالي تمامًا مع متطلبات الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، فإن الأمر لا يقتصر على لندن وحدها، حيث يراقب العملاق الألماني بايرن ميونيخ الوضع أيضًا. وعلى الرغم من عدم ظهور أي عروض ملموسة حتى الآن، إلا أن المستوى الرائع الذي يقدمه المهاجم أدى إلى ارتفاع قيمته في نظر هوفنهايم.