في موسم اتسم بعدم الاستقرار، وضع توتنهام نصب عينيه دي زيربي، المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا. وقد برز الإيطالي كمرشح رئيسي لخلافة تودور، الذي انتهت فترة توليه القصيرة بالتراضي بين الطرفين عقب الهزيمة الكارثية 3-0 أمام نوتنغهام فورست. وتركت تلك النتيجة فريق «السبورز» في وضع حرج بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن دي زيربي لاعب حر حالياً، إلا أنه كان متردداً في البداية في الانخراط في معركة البقاء في منتصف الموسم، وأراد أن يرى ما إذا كان توتنهام سيبقى في الدوري قبل أن يقرر خطوته التالية. لكن وفقاً لـ talkSPORT، فإن إدارة توتنهام مستعدة لبذل كل ما في وسعها لجلبه إلى العاصمة قبل انتهاء الموسم. وتوتنهام مستعد لدفع "مكافأة كبيرة للبقاء في الدوري ومكافأة توقيع" لدي زيربي إذا حل محل تودور على الفور.



