توتنهام مستعد لتقديم «مكافأة كبيرة في حال البقاء في الدوري» لروبرتو دي زيربي إذا حل محل إيغور تودور الآن
توتنهام يريد دي زيربي لإنقاذه
في موسم اتسم بعدم الاستقرار، وضع توتنهام نصب عينيه دي زيربي، المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا. وقد برز الإيطالي كمرشح رئيسي لخلافة تودور، الذي انتهت فترة توليه القصيرة بالتراضي بين الطرفين عقب الهزيمة الكارثية 3-0 أمام نوتنغهام فورست. وتركت تلك النتيجة فريق «السبورز» في وضع حرج بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورغم أن دي زيربي لاعب حر حالياً، إلا أنه كان متردداً في البداية في الانخراط في معركة البقاء في منتصف الموسم، وأراد أن يرى ما إذا كان توتنهام سيبقى في الدوري قبل أن يقرر خطوته التالية. لكن وفقاً لـ talkSPORT، فإن إدارة توتنهام مستعدة لبذل كل ما في وسعها لجلبه إلى العاصمة قبل انتهاء الموسم. وتوتنهام مستعد لدفع "مكافأة كبيرة للبقاء في الدوري ومكافأة توقيع" لدي زيربي إذا حل محل تودور على الفور.
لا يزال الطلب عليه مرتفعاً
يؤكد رحيل تيودور على حالة الفوضى التي تعم ملعب توتنهام هوتسبير حالياً. ويأمل نادي «السبورز» أن يكون الجمع بين مشروع طويل الأمد وحافز مالي فوري مغري كافياً لإقناع دي زيربي بالمجازفة الآن بدلاً من الانتظار حتى يوليو. ولا يزال المدرب السابق لفريق برايتون مطلوباً بشدة على الرغم من رحيله المثير للجدل عن مرسيليا في فبراير الماضي. كما ارتبط اسم دي زيربي بفرق مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد.
الخيارات البديلة المطروحة
وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق مع دي زيربي لبدء العمل فوراً، فإن توتنهام لديه عدة خطط بديلة. ويحتل شون دايتش مكانة بارزة على قائمة المرشحين المحتملين لتولي المهمة على المدى القصير، نظراً لسجله الحافل في الحفاظ على بقاء الفريق في الدوري الممتاز تحت الضغط. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبة كبيرة، حيث يُعتقد أن دايتش يصر على عقد لمدة 18 شهراً على الأقل، في حين قد يفضل توتنهام ترتيباً أكثر مرونة.
يظل الخيار العاطفي للجماهير هو ماوريسيو بوكيتينو، لكن التزاماته الحالية مع المنتخب الوطني الأمريكي للرجال قبل كأس العالم القادمة تجعل عودته المثيرة شبه مستحيلة في هذه المرحلة. ومن بين الأسماء الأخرى التي يتم تداولها في أروقة السلطة المدرب السابق لموناكو أدي هوتر، وحتى حل مؤقت داخلي يشمل المدافع المخضرم بن ديفيز.
تتصاعد الضغوط على مجلس إدارة توتنهام
أدى قرار الاستغناء عن تيودور بعد ستة أسابيع فقط إلى تعرض مجلس الإدارة لانتقادات شديدة. ومع تحول خطر الهبوط إلى احتمال حقيقي، يُنظر إلى هوية المدرب الذي سيتم تعيينه على أنه لحظة حاسمة في العصر الحديث للنادي.
وسيسعى توتنهام إلى تعيين مدرب جديد قبل وقت كافٍ من مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه أمام سندرلاند، حيث سيهدف إلى إنهاء سلسلة من 13 مباراة دون فوز والابتعاد عن منطقة الهبوط.