ترجمه
توتنهام مستعد لاغتنام "الفرصة المثالية" لإقالة إيغور تودور بعد الهزيمة المذلة أمام نوتنغهام فورست
الحكم المؤقت يصل إلى نقطة الانهيار
وفقًا لموقع "فوتبول إنسايدر"، تحولت الأجواء في ملعب توتنهام هوتسبير من التفاؤل الحذر إلى اليأس في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلى الرغم من التعادل الصعب أمام ليفربول والفوز الذي عزز الثقة على أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الأسبوع، يبدو أن الهزيمة الساحقة أمام فورست قد جعلت منصب تودور غير قابل للاستمرار. الإحصائيات تبدو قاتمة؛ منذ تعيينه، حقق تودور فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا فقط في سبع مباريات، وتكبد خمس هزائم بينما استقبل فريقه 20 هدفًا. هذه النكسة الأخيرة هي المرة الثالثة فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي يخسر فيها توتنهام على أرضه بثلاثة أهداف أو أكثر أمام فريق كان يبدأ اليوم في المراكز الأربعة الأخيرة.
الانخفاضات التاريخية تثير الذعر في أوساط الإدارة
في حين كان النادي يأمل في البداية أن يقود تودور الفريق حتى نهاية الموسم، إلا أن خطر الهبوط أجبره على إعادة النظر في موقفه. ويبلغ رصيد الفريق الحالي 30 نقطة من 31 مباراة، وهو ما يعادل أقل رصيد حققه توتنهام على الإطلاق في هذه المرحلة من موسم الدوري الممتاز، وهو رقم قياسي يعود إلى موسم 1914-1915. تشير مصادر "فوتبول إنسايدر" إلى أن المناقشات الداخلية "تتسارع" بالفعل، حيث يتطلع مجلس الإدارة إلى استغلال فترة التوقف المحلية التي تستمر أسبوعين لتعيين بديل. ويبدو أن كيث وينيس، الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون، قد اقترح أن يظل روبرتو دي زيربي المرشح الأوفر حظاً نظراً لخبرته المثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن مدربي النادي السابقين، بما في ذلك هاري ريدناب وغلين هودل، قد وردت أسماؤهم أيضاً في سياق مهمة إنقاذ قصيرة الأجل.
السعي إلى إيجاد حل دائم
تتمثل المعضلة الرئيسية التي تواجه مجلس إدارة توتنهام في ما إذا كان مرشح من الطراز الرفيع مثل دي زيربي مستعدًا للانخراط في صراع هبوط متقلب في هذه المرحلة المتأخرة من الموسم. ورغم أن الخطط الأولية كانت تميل إلى تعيين مدرب في الصيف، إلا أن الواقع المتمثل في تقدم الفريق بنقطة واحدة فقط على وست هام الذي يحتل المركز الثامن عشر قد غيّر الجدول الزمني. يُعتقد أن النادي يجري محادثات نشطة مع العديد من المرشحين، لكن الالتزام النهائي طويل الأمد قد يتوقف على قدرة الفريق على الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز. في الوقت الحالي، يظل التركيز منصبًا على إيجاد شخصية قادرة على وقف التدهور الدفاعي الذي أدى إلى هبوط الفريق إلى حافة المراكز الثلاثة الأخيرة.
معركة الهبوط تلوح في الأفق
تُعد فترة التوقف الدولية فرصة حاسمة أمام مجلس الإدارة لتعيين خليفة محتمل قبل انطلاق المرحلة الحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر المقبل. وينتظر الفريق المتعثر من شمال لندن جدول مباريات صعب، يتضمن مباريات خارج أرضه حاسمة ضد سندرلاند وولفرهامبتون، وتحيط بها مباراة حاسمة على أرضه ضد برايتون في 18 أبريل. وأياً كان من سيتولى مقعد المدرب، فعليه تحقيق نتائج فورية لوقف التدهور الدفاعي ومنع الانزلاق الكارثي إلى دوري الدرجة الثانية.
