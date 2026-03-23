توتنهام مستعد لاغتنام "الفرصة المثالية" لإقالة إيغور تودور بعد الهزيمة المذلة أمام نوتنغهام فورست

في حين كان النادي يأمل في البداية أن يقود تودور الفريق حتى نهاية الموسم، إلا أن خطر الهبوط أجبره على إعادة النظر في موقفه. ويبلغ رصيد الفريق الحالي 30 نقطة من 31 مباراة، وهو ما يعادل أقل رصيد حققه توتنهام على الإطلاق في هذه المرحلة من موسم الدوري الممتاز، وهو رقم قياسي يعود إلى موسم 1914-1915. تشير مصادر "فوتبول إنسايدر" إلى أن المناقشات الداخلية "تتسارع" بالفعل، حيث يتطلع مجلس الإدارة إلى استغلال فترة التوقف المحلية التي تستمر أسبوعين لتعيين بديل. ويبدو أن كيث وينيس، الرئيس التنفيذي السابق لإيفرتون، قد اقترح أن يظل روبرتو دي زيربي المرشح الأوفر حظاً نظراً لخبرته المثبتة في الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من أن مدربي النادي السابقين، بما في ذلك هاري ريدناب وغلين هودل، قد وردت أسماؤهم أيضاً في سياق مهمة إنقاذ قصيرة الأجل.