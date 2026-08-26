19 دقيقة مع توتنهام تساوي موسم كامل بمانشستر سيتي .. سافينيو يسخر من منتقديه وحماس زائد يضعه في موقف محرج أمام تشارلتون

بداية أكثر من ناجحة للجناح البرازيلي سافينيو مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبير، بعد فترة للنسيان مع مانشستر سيتي، حتى وإن كان هذا النجاح أمام فريق بحجم تشارلتون أتلتيك.

سافينيو قاد توتنهام يوم الأربعاء، للفوز أمام تشارلتون بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الدور الثاني بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

بهذا الفوز يلتقي توتنهام في الدور الثالث من كأس كاراباو مع ليفربول، على ملعب أنفيلد.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية لمواجهة توتنهام وتشارلتون، دعونا نركز حديثنا في السطور التالية عن سافينيو؛ القادم بخفي حنين من تجربة لمدة عامين مع مانشستر سيتي..



