في الموسم الكارثي لتوتنهام الذي يواجه خطر الهبوط، هناك ضيف غائب، لاعب لم يظهر أبدًا: إنه ديان كولوسيفسكي. فاللاعب السابق في يوفنتوس لم يشاركأبدًا في الموسم 2025/2026 بسبب إصابة خطيرة في الركبة والجراحة التي تلت ذلك. في سن الخامسة والعشرين، يمر السويدي بأسوأ لحظات مسيرته،فهو لم يلعب منذ 10 أشهر ولا يستطيع مساعدة توتنهام على تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. لكنه بدأ يرى الضوء في نهاية النفق.
توتنهام في حالة تراجع وكولوسفسكي اختفى: لماذا لم يعد لاعب يوفنتوس السابق يلعب وأين يمكن أن ينتقل
نشر كولوسيفسكي مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة غامضة، لكنها تدل على رغبته في العودة قريباً. وللقيام بذلك، اعتمد على الكتاب المقدس وآية من النبي إشعياء: "الذين يرجون الرب يستعيدون قوتهم، ويطيرون كأجنحة النسور، ويركضون دون أن يتعبوا، ويمشون دون أن يكلوا"، وهو نوع من التذكير الذي يظهر فيه أنه لا يزال محبطًا بسبب الإصابة والفترة الطويلة التي قضاها على مقاعد البدلاء، ولكنه يظهر أيضًا ثقته بأنه سيعود قريبًا لإظهار موهبته. ورافق المنشور أيضًا أغنية الفنان الراحل من بلده، أفيتشي، "For a Better Day"، أي "من أجل يوم أفضل". ويواصل السويدي على قنواته نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تظهره وهو يتدرب ويتحسن ويحاول العودة في أقرب وقت ممكن ليكون متاحًا لفريقه.
وكما ذكرنا، فإن اللاعب السابق في أتالانتا وبارما ويوفنتوس لم يلعب منذ ما يقرب من عام، أي منذ 11 مايو 2025، عندما تعرض لإصابة في الرضفة اليمنى خلال مباراة ضد كريستال بالاس. ومنذ ذلك الحين، خضع لعملية جراحية ومرحلة إعادة تأهيل صعبة لم تسمح له بالعودة إلى الملاعب، ولا يزال من غير الواضح متى سيتمكن من ذلك. لم يستطع إيغور تودور، مدرب توتنهام، أن يحدد موقفه: "إنه يمر بوقت صعب، وقد واجه مشاكل كبيرة، لكنه متفائل. والأطباء متفائلون أيضًا. لذا سنرى الأسبوع المقبل كيف ستسير الأمور. نأمل أن يتمكن من اللعب في نهاية الموسم، لكن في الوقت الحالي، لا نعرف"، قال الكرواتي.
وبالتالي، فإن مستقبل اللاعب السويدي لا يزال مجهولاً. سيتعين أولاً معرفة حالته الصحية، ثم في أي دوري سيلعب فريق لندن. وعلى الرغم من فترة الغياب الطويلة، لا يزال كولوسيفسكي يحظى بتقدير الكثيرينفي أنحاء أوروبا، وكذلك في إيطاليا حيث تتابع عدة أندية تطوراته. في ظل الثورة المحتملة التي ستشهدها تشكيلة تودور الحالية، قد يتجسد رحيله فعليًا في غضون بضعة أشهر. بعد أن اشتراه توتنهام مقابل 30 مليون يورو في عام 2020، ارتدى كولوسيفسكي قميص السبيرز146 مرة، وسجل 25 هدفًا وصنع 30 تمريرة حاسمة. كما فاز بدوري أوروبا رغم أنه اضطر لمشاهدة المباراة النهائية وتلقي الميدالية وهو يعتمد على العكازات.