مفاجأة كبيرة في التشكيلة الأساسية لتوتنهام في المباراة التي يستضيف فيها فريق نوتنغهام فورست: فقد اختار إيغور تودور إشراك غولييلمو فيكاريو في التشكيلة الأساسية. وسيحمي الحارس مرمى «السبورز»على الرغم من أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالة فتق غدًا، الاثنين 23 مارس. ومن المرجح أن تبقيه هذه العملية خارج الملاعب حتى نهاية الموسم، كما أنها كلفته استبعاده من قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات كأس العالم.
توتنهام، فيكاريو سيخضع لعملية جراحية لكنه سيبدأ المباراة: قرار تودور أمام نوتنغهام فورست
اختيار تيودور
سيخضع فيكاريو لعملية جراحية لإصلاح فتق، لكن تودور قرر مع ذلك إشراكه في حراسة المرمى. ويعود هذا القرار أيضًا إلى حساسية المباراة. فالمباراة ضد نوتنغهام فورست هي، بكل المقاييس، مواجهة حاسمة للبقاء في الدوري، حيث يحتل توتنهام المركز الخامس من القاع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل نوتنغهام المركز الرابع من القاع برصيد 29 نقطة.
لذلك، أراد المدرب إشراك أفضل حارس مرمى للمرة الأخيرة قبل الجراحة التيلا يُعرف بعد مدة التعافي منها. ومع ذلك، فإن الأمل معقود على أن يتمكن فيكاريو من العودة في الوقت المناسب للانضمام إلى قائمة اللاعبين الذين قد يستدعيهم جينارو غاتوزو، في حال تأهلت إيطاليا إلى كأس العالم.
بيان توتنهام
"يمكننا أن نؤكد أن غولييلمو فيكاريو سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتق في الأسبوع المقبل.
وقد تم تحديد موعد هذه العملية البسيطة التي سيخضع لها حارس مرمى المنتخب الإيطالي بحيث يكون تأثيرها على موسمنا أقل ما يمكن.
سيبدأ غولييلمو على الفور برنامج إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي، ونأمل أن يتمكن من العودة إلى الملاعب بحلول الشهر المقبل".