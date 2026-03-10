Goal.com
مباشر
Igor Tudor Tottenham GFXGOAL
علي سمير

"لو كان جاسوسًا لما فعل ذلك" .. كينسكي أغرق توتنهام بمساعدة تودور وجوليان ألفاريز رد سريعًا على إهانة لابورتا!

حظوظ النادي اللندني انتهت إكلينيكيًا

في حياتنا اليومية هناك بعض المواقف التي تبدو "كوميدية" ولكنها ليست كذلك، وإن ضحكت عليها سيتم اتهامك بتبلد المشاعر ونقص التعاطف، وهذا ما يمكن تجسيده في مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت فرصة للمدرب إيجور تودور للنهوض بالفريق اللندني، في ظل حالة التخبط التي يعيشها على جميع المستويات، ولكن بدلًا من ذلك، المدرب الكرواتي أغرق سبيرز وكان سببًا في خسارته "الأمل الوحيد" في هذا الموسم المحبط.

أتلتيكو فاز 5/2 على توتنهام مساء الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، ولا تتوقع حدوث أي ريمونتادا أو أي شيء من قبيل ذلك، أي فريق يمكنه العودة في أوروبا، إلا هذا الخصم اللندني الذي أصبح فريسة للجميع.

خماسية سجلها ماركوس يورنتني وأنطوان جريزمان  وروبين لو نورماند وجوليان ألفاريز "هدفين"، مقابل هدفين لبيدرو بورو ودومينيك سولانكي، مشاهد لن تستمع بها حتى لو كنت مشجعًا لآرسنال الغريم التقليدي لسبيرز.

المشهد الأبرز كان لضحية الليلة، الحارس أنتونين كينكسي، حلمه الأوروبي لإنقاذ ناديه تحول إلى كابوس لا يمكن نسيانه أو محوه أبدًا، وإليكم المزيد عن هذه "الكوميديا السوداء" التي عشناها في معقل أتلتيكو مدريد..

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    لو كان جاسوسًا لما فعل ذلك

    ما حدث للحارس التشيكي المسكين كان مُروعًا، البداية كانت بقرار إيجور تودور، عندما قرر التخلي عن الحارس الأساسي جوليلمو فيكاريو بسبب هبوط مستواه في المباريات الأخيرة، وتسببه في العديد من الكوارث.

    استبعاد فيكاريو قرار صائب، خاصة وأن دور الـ16 من دوري الأبطال هو أمل توتنهام الوحيد في ظل الحالة المحبطة في الدوري الإنجليزي والاقتراب من الهبوط، ولكن بشرط! أن يكون بديله على قدر المسؤولية.

    تودور اتخذ قراره بعقلية المشجع .. إذا تخاذل الكبار فدعونا نعتمد على الشباب، دون الاستناد إلى أي منطق أو تقييم حول جاهزية كينكسي فنيًا أو ذهنيًا لمثل هذه المباراة.

    النتيجة كانت أسوأ مما يتخيله أي مشجع متشائم لتوتنهام، صاحب الـ22 سنة تم تبديله بعد 17 دقيقة فقط من عمر اللقاء، بعدما عاش كابوسًا محققًا بسبب مدربه وظروف فريقه.

    لو كان كينكسي مشجعًا وجاسوسًا للغريم التقليدي آرسنال، لما فعل ما قدمه في الدقائق المحدودة التي لعبها، البداية كانت بالانزلاق في الهدف الأول، ليفتح الطريق أمام ماركوس يورنتي بعد 6 دقائق فقط.

    بعدها سجل أنطوان جريزمان الثاني، قبل أن يهدي كينكسي جوليان ألفاريز الثالث عن طريق "أسيست" من تمريرة خاطئة، وكأنه لا يعرف خصمه من زميله.

    تودور قرر إبعاده تمامًا بعدما أصبحت النتيجة 3/0، والأسوأ من ذلك أنه لم يحاول حتى تهدئته أو الذهاب لمؤازرته في هذه الليلة الكارثية، ولكن لا يهم المشكلة أكبر من ذلك بكثير!

    • إعلان
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    أحدهم جاء لإغراق توتنهام

    بعد الحصول على لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، تزامنًا مع المستوى المحبط في الدوري الإنجليزي والاقتراب من "حافة الهبوط" دون السقوط فيها، ظن البعض أن الكرة ستبتسم أخيرًا لتوتنهام.

    النادي اللندني أبرم عدة تعاقدات جيدة أبرزها محمد قدوس وتشافي سيمونس، مع إحضار المدرب توماس فرانك، وفقًا لسمعته الجيدة مع برينتفورد، ولكن الفريق وجد نفسه في وضع أسوأ وأصعب مما قبل الفوز باليوروباليج.

    نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا كانت تشير إلى أنه من الممكن تكرار سيناريو الموسم الماضي، نتائج سيئة محليًا والتواجد بمؤخرة الجدول، مع انتفاضة أوروبية ومغامرة مثيرة، بعد احتلال المركز الرابع بمرحلة "الدوري" خلف آرسنال وليفربول وبايرن ميونخ.

    مهمة تودور لم تكن مستحيلة، فقط انقذ الفريق من كبوته المحلية وحاول الوصول إلى أبعد مكان ممكن في دوري الأبطال، لعل وعسى تسير الأمور في صالح النادي اللندني وتخدمه الظروف.

    الكرواتي لم يفلح في الوصول حتى إلى 10% من هذه المطالب، توتنهام أصبح أقرب من أي وقت مضى من الهبوط، بعد الخسارة من فولهام وآرسنال وكريستال بالاس، أي أن تودور خسر 3 مباريات من 3 خاضها بالدوري.

    وأوروبيًا، قضى صاحب الـ47 سنة على آخر ما تبقى من أحلام الفريق، وأصبح قريبًا من وداع دوري الأبطال، حيث انتهت حظوظه إكلينيكيًا بعد الهزيمة من أتلتيكو، في مباراة كانت أشبه بالنزهة دفعت أحد مشجعي أتلتيكو للانشغال بالأكل في المدرجات بدلًا من التركيز فيما يحدث بالملعب.

    فريق بلا هوية لا يمتلك طريقة لعب واضحة أو أسلوب، أخطاء دفاعية بالجملة رغم امتلاك أسماء جيدة مثل بيدرو بورو وكريستيان روميرو كيفن دانسو.

    عجز تام والوقت تأخر كثيرًا، فهل يتجه توتنهام لإقالة الكرواتي بعد 4 مباريات فقط من توليه مهمة الفريق لتفادي الهبوط التاريخي؟ سنرى!

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    الكرة تبتسم أخيرًا لسيميوني

    وسط أنباء رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد سنوات من الإخفاقات، يبدو أن كرة القدم قررت أخيرًا أن ترضى عن المدرب الأرجنتيني وتمنحه بعض الحظ، طمحًا في أن تسير الأمور لصالحه حتى النهاية.

    الآمال منتهية فريق الدوري، الفريق يحتل المركز الثالث بـ54 نقطة، مقابل 67 لبرشلونة المتصدر، ولا توجد فرصة للحصول على لقب الليجا، ولكن هناك بطولة كأس ملك إسبانيا.

    في ملحمة دراماتيكية، سيميوني فاز على برشلونة 4/0 ذهابًا، وتفادي ريمونتادا تاريخية بالخسارة 3/0 فقط بالعودة، ليلتقي مع ريال سوسييداد في النهائي يوم 18 أبريل القادم.

    وفي أوروبا، منحه القدر هدية جديدة، ووضعه بعيدًا عن معارك محتملة أمام بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وريال مدريد، وذهب لملاقاة فريسة سهلة مثل توتنهام ليصبح طريقه غاية في السهولة إلى ربع النهائي.

    حتى منافسه المحتمل برشلونة لم يفز على نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور الـ16، واكتفى بالتعادل 1/1 على أرض الفريق الإنجليزي، لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة.

    سيميوني سيتمنى مواجهة إنجليزية مع نيوكاسل إن ساعدته الظروف، ولكن المنطق يشير إلى تأهل برشلونة، وحتى لو حدث ذلك، فالأرجنتيني يعرف جيدًا كيف يهزم هانز فليك.

    أتلتيكو ظهر بصورة مبهرة الليلة، تألق من يان أوبلاك ودوره في هدف جوليان ألفاريز الخامس، ومستويات جيدة من جريزمان ويورنتي، نعم الخصم متهالك وبدأ المباراة بحارس منح الفريق الإسباني كل الهدايا اللازمة لإسقاط توتنهام بأسرع وقت ممكن، ولكن يجب منح أصحاب الأرض حقهم أيضًا.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    بالحديث عن ألفاريز .. شاهد جيدًا يا لابورتا

    من المعروف أن جوليان ألفاريز يعتبر من أهم الأهداف لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وكان ذلك أمرًا منطقيًا نظرًا للضجة المحيطة حوله منذ رحيله عن مانشستر سيتي والانتقال لأتلتيكو مدريد.

    ولكن، في الأسابيع الأخيرة ظهرت انتقادات حادة تجاه ألفاريز، بأنه لا يستحق كل هذا الثناء، خاصة وأنه نجح في التسجيل مرة واحدة فقط أمام ريال أوفيدو، في آخر 16 مباراة لعبها بالدوري الإسباني!

    جوان لابورتا، رئيس برشلونة السابق الذي يخوض معركة انتخابية قريبة، قرر استغلال هذا الموقف، للحديث عن أن ألفاريز لا يستحق كل الضجة.

    وقال لابورتا:"إنه لاعب عظيم، يقولون إنه يستطيع التألق مع أسلوب برشلونة، ولكنه ليس المهاجم الذي ننفق عليه الملايين الطائلة، عليه إظهار رغبته الواضحة في القدوم إلينا، مع قيام أتلتيكو بتخفيض سعره".

    تصريحات غريبة من لابورتا، كيف تقلل من ألفاريز وتحدد مطالبك لقدومه في نفس الجملة؟ فهو لا يعتبره اللاعب يستحق الكثير من الأموال، وبالوقت ذاته لا يمانع قدومه إلى برشلونة، ومع هذه الكلمات كان على المهاجم الأرجنتيني الرد.

    ولا يوجد أفضل من ليلة أوروبية في مراحل إقصاء المغلوب للرد، حتى وإن كان الخصم توتتنهام، لأن ثنائية ألفاريز تعني أنه لم يفقد بريقه نهائيًا، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه سواء مع أتلتيكو أو غيره!

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0