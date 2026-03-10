"لو كان جاسوسًا لما فعل ذلك" .. كينسكي أغرق توتنهام بمساعدة تودور وجوليان ألفاريز رد سريعًا على إهانة لابورتا!

في حياتنا اليومية هناك بعض المواقف التي تبدو "كوميدية" ولكنها ليست كذلك، وإن ضحكت عليها سيتم اتهامك بتبلد المشاعر ونقص التعاطف، وهذا ما يمكن تجسيده في مباراة توتنهام وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت فرصة للمدرب إيجور تودور للنهوض بالفريق اللندني، في ظل حالة التخبط التي يعيشها على جميع المستويات، ولكن بدلًا من ذلك، المدرب الكرواتي أغرق سبيرز وكان سببًا في خسارته "الأمل الوحيد" في هذا الموسم المحبط.

أتلتيكو فاز 5/2 على توتنهام مساء الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، ولا تتوقع حدوث أي ريمونتادا أو أي شيء من قبيل ذلك، أي فريق يمكنه العودة في أوروبا، إلا هذا الخصم اللندني الذي أصبح فريسة للجميع.

خماسية سجلها ماركوس يورنتني وأنطوان جريزمان وروبين لو نورماند وجوليان ألفاريز "هدفين"، مقابل هدفين لبيدرو بورو ودومينيك سولانكي، مشاهد لن تستمع بها حتى لو كنت مشجعًا لآرسنال الغريم التقليدي لسبيرز.

المشهد الأبرز كان لضحية الليلة، الحارس أنتونين كينكسي، حلمه الأوروبي لإنقاذ ناديه تحول إلى كابوس لا يمكن نسيانه أو محوه أبدًا، وإليكم المزيد عن هذه "الكوميديا السوداء" التي عشناها في معقل أتلتيكو مدريد..