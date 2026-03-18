توتنهام - أتلتيكو مدريد مباشرة، التشكيلات الرسمية

توتنهام - أتلتيكو مدريد 0-0 (الذهاب 2-5)





الهدافون: -

توتنهام (5-4-1): فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، دراغوسين، فان دي فين، سبنس؛ تشافي سيمونز، سار، جراي، تيل؛ كولو مواني. المدرب: تودور.

أتلتيكو مدريد (4-4-2): موسو؛ مولينا، لو نورماند، هانكو، روجيري؛ سيميوني، يورينتي، كاردوسو، لوكمان؛ ألفاريز، جريزمان. المدرب: سيميوني.

الحكم: سيبرت.

الإنذارات: -

الطرد: -