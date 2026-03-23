علي رفعت

توتر الغرف المغلقة.. 4 عوائق تمنع نيمار من المشاركة في كأس العالم!

هل يشارك نيمار أم يمنعه أنشيلوتي؟!

تعيش الكرة البرازيلية حالة من الغليان مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم لعام 2026 حيث بات اسم النجم نيمار جونيور مهددًا بالغياب عن المشهد الختامي في مسيرته الدولية. 

لم يعد الصراع مجرد مسألة فنية تتعلق بمستوى لاعب داخل المستطيل الأخضر بل تحول إلى ما يشبه الحرب الباردة داخل الغرف المغلقة بين اللاعب والاتحاد البرازيلي لكرة القدم. 

المتابع للمشهد الرياضي يدرك أن استبعاد نجم نادي سانتوس توقف مارس الجاري لم يعد مجرد احتمال بل صار واقعًا تفرضه مجموعة من المعطيات المعقدة التي تتشابك فيها السياسة الرياضية بالجاهزية البدنية والالتزام الأخلاقي تجاه قميص المنتخب الوطني الأكثر تتويجًا في التاريخ، وتجعل مشاركته في كأس العالم القادمة تواجه أربعة عوائق أساسية هي كالتالي:


  • سلاح الإعلام وتأليب الجماهير ضد الاتحاد


    أشارت شبكة "سي إن إن" في نسختها البرازيلية في تقرير مفصل لها قبل يومين إلى أن العلاقة بين نيمار وقيادات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وصلت إلى طريق مسدود تمامًا.

    وبحسب التقرير الإخباري فإن نيمار بدأ في استخدام نفوذه الإعلامي الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وقاعدته الجماهيرية العريضة لخلق حالة من الاستقطاب الشعبي.

    ويرى المسؤولون في الاتحاد أن اللاعب يسعى جاهدًا لتأليب المشجعين ضد المؤسسة الرياضية عبر تصوير نفسه في صورة الضحية التي تتعرض لمؤامرة تهدف لإبعاده عن المونديال.

    هذا النهج أثار حفيظة الإدارة التي رأت في تصرفات نيمار محاولة واضحة لزعزعة استقرار المنتخب وخلق بيئة عدائية بين الجمهور والجهاز الفني وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه في توقيت حساس يسبق البطولة العالمية الكبرى.


    شكوك البدنية وتحفظات كارلو أنشيلوتي


    لم يقتصر الأمر على التوتر الإداري بل امتد ليشمل الجانب الفني الذي يمثل العمود الفقري لأي قرار رياضي، فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ساعة إعلان القائمة الأولية للمنتخب صرح بوضوح أن المعيار الأساسي للاختيار هو الجاهزية البدنية الكاملة والقدرة على تحمل ضغط المباريات المتتالي في البطولة.

    وأبدى أنشيلوتي شكوكًا عميقة حول قدرة نيمار على الصمود بدنيًا في ظل تكرار إصاباته وغيابه الطويل عن الملاعب مؤخرًا، الجهاز الفني يمتلك بيانات دقيقة تشير إلى أن معدلات الركض والالتحام لدى اللاعب تراجعت بشكل ملحوظ مما يجعل الاعتماد عليه في قائمة تضم 26 لاعبًا فقط مخاطرة غير محسوبة قد تضر بفرص البرازيل في استعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.


    صراع الشخصيات


    تستمر شبكة "سي إن إن" في كشف كواليس الأزمة مشيرة إلى وجود صدام حاد في الشخصيات بين نيمار ومدرب المنتخب، فمن المعروف أن أنشيلوتي يتبنى نهجًا انضباطيًا صارمًا يضع مصلحة المجموعة فوق أي اعتبار فردي وهو الأمر الذي يبدو أن نيمار يجد صعوبة كبيرة في الانصياع له.

    وبحسب المصادر فإن اللاعب يرفض تغيير بعض سلوكياته خارج الملعب أو الالتزام التام بالبرامج الغذائية والبدنية التي يضعها الطاقم الفني مما خلق فجوة كبيرة في الثقة.

    يرى أنشيلوتي أن بناء فريق بطل يتطلب تضحيات كبيرة من الجميع بينما يصر نيمار على الحفاظ على نمط حياته الذي يراه الاتحاد غير متوافق مع متطلبات رياضي محترف يستعد لخوض غمار كأس العالم في نسختها القادمة.


  • واقعة ميراسول والقشة التي قصمت ظهر البعير


    لعل أكثر المواقف التي جسدت استهتار نيمار بالتزاماته الدولية وستجعل من مشاركته صعبة للغاية هي واقعة مباراة ميراسول الشهيرة التي تناولتها شبكة سي إن إن باستفاضة.

    في تلك الواقعة بذل كارلو أنشيلوتي مجهودًا بدنيًا جبارًا لمتابعة اللاعب عن قرب حيث استقل طائرة خاصة ثم قطع مسافات طويلة بالسيارة ليصل إلى الملعب في الموعد المحدد.

    ومع ذلك لم يجد المدرب نيمار في القائمة أو حتى على مقاعد البدلاء إذ ادعى اللاعب حاجته للراحة وإدارة الأحمال البدنية، والصدمة الكبرى لم تكن في غيابه عن المباراة فحسب بل في عدم حضوره للملعب من الأساس لمؤازرة زملائه أو الاجتماع بالمدرب الذي جاء خصيصًا لرؤيته.

    عاد أنشيلوتي إلى ريو دي جانيرو في وقت مبكر من الفجر وهو يشعر بخيبة أمل كبيرة معتبرًا أن هذا التصرف ينم عن عدم مبالاة تامة بتمثيل الوطن.

    لقد أدرك الاتحاد حينها أن الأعذار الطبية التي يقدمها اللاعب تكرارًا لم تعد مقنعة بل أصبحت وسيلة للتملص من المسؤولية مما جعل قرار استبعاده ضرورة تربوية وفنية لضمان وحدة الصف داخل معسكر السيليساو.


    بيت القصيد


    في نهاية المطاف ورغم كل تلك العوائق التي تبدو كجبل من الجليد بين الطرفين فإن الأمل لا يزال يلوح في الأفق إذا ما قرر نيمار والاتحاد البرازيلي والمدرب أنشيلوتي تنحية الخلافات جانبًا والعمل بروح الفريق الواحد.

    تجاوز هذه الأزمات يتطلب مرونة من الاتحاد والتزامًا صارمًا من اللاعب وحنكة فنية من المدرب الإيطالي وإذا ما تحقق ذلك فلن يكون هناك طرف أكثر امتنانًا من جماهير السامبا العاشقة.

    هذه الجماهير تتوق لرؤية ساحرها نيمار للمرة الأخيرة في المحفل العالمي ولعل هذا التكاتف يكون هو المفتاح السحري الذي يحقق حلم البرازيليين في معانقة الكأس الغالية واستعادة هيبة الكرة البرازيلية فوق منصات التتويج.



